Командарму не простили внучку

Как стало известно “Ъ”, в Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшего командующего 6-й Ленинградской Краснознаменной армией ВВС и ПВО Александра Дуплинского, обвиняемого в особо крупном мошенничестве с жилплощадью. В отличие от защиты, просившей суд полностью оправдать командарма, гособвинение, учитывая заслуги перед родиной, запросило для него условный срок и штраф.

Уголовное дело в отношении бывшего командарма, а в прошлом летчика-снайпера Александра Дуплинского судья Максим Иванов рассматривает с августа прошлого года. Однако заседания, сообщили “Ъ” в суде, зачастую откладывались из-за состояния здоровья подсудимого. Тем не менее на днях судебное следствие было завершено, после чего стороны перешли к прениям.

Выступая в суде, представитель Московской военной прокуратуры заявил, что вина генерал-лейтенанта полностью доказана не только материалами следствия, но и показаниями свидетелей, которые они дали в ходе разбирательства. С учетом смягчающих вину обстоятельств, а к ним были отнесены возмещение вреда, участие в боевых действиях, а также награждение подсудимого орденами Жукова, Мужества и «За военные заслуги», а также отягчающих ее фактов прокурор попросил назначить господину Дуплинскому три года условно с испытательным сроком в течение двух лет, а также штраф в размере 300 тыс. руб. Защита с учетом тех же обстоятельств просила суд полностью оправдать генерал-лейтенанта.

Как следует из материалов уголовного дела, преступный умысел на «изъятие путем обмана жилплощади из собственности Минобороны» возник у генерала Дуплинского в 2014–2017 годах, когда он после 37 лет службы решил перебраться в Москву. С этой целью, по версии следствия, он внес в документы заведомо ложные сведения о составе своей семьи и, заручившись решением Коминтерновского райсуда Воронежа, получил в конце 2017 года от Минобороны две квартиры в новостройках на Левобережной улице в Москве: трехкомнатную площадью 87 кв. м и однокомнатную площадью 37 кв. м.

Квартирным вопросом господина Дуплинского тогда заинтересовалась военная прокуратура, которая выяснила, что полученная командармом жилая площадь превышает положенную на 18 кв. м. Материалы проверки были переданы в ВСУ СКР по Москве, где установили, что генерал для получения лишней площади незаконно оформил на свое иждивение в качестве члена семьи собственную внучку Арину, на что необходимо судебное решение и что дает право на дополнительную жилплощадь. Затем сфабрикованный таким образом пакет документов был представлен в службу расквартирования Минобороны. В результате военное следствие возбудило в отношении господина Дуплинского уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ущерб оборонному ведомству, как подсчитали следователи, составил 2,5 млн руб. Именно эту сумму, оказавшись под следствием, генерал вернул министерству.

В суде командарм отрицал свою причастность к мошенничеству и тем более к изготовлению поддельных документов ради получения жилья, настаивая на том, что его «просто обманул» проявивший инициативу секретарь военного совета 6-й армии подполковник Алексей Балябин, осужденный в апреле 2018 года Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом за махинации с должностями и трудоустройством в военном ведомстве к 7,5 года. Свое последнее слово по делу господин Дуплинский скажет 18 февраля, после чего судья удалится на вынесение приговора.

Юрий Сенаторов