«Лейпциг»—«Аугсбург»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 12 февраля

2 февраля «Лейпциг» сыграет с «Аугсбургом» в рамках 21-го тура Бундеслиги. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на эту игру. На победу «Лейпцига» можно поставить за 1.28, на ничью – за 6.10, на победу «Аугсбурга» – за 12.50, на незасчитанный гол – за 2.40, на гол из-за штрафной – за 2.40, на сухую победу «Лейпцига» – за 2.05.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Забитцера или Нкунку можно поставить за 1.85, на гол Нидерлехнера или Хана – за 4.00, на ассист Ольмо – за 4.00, на желтую карточку Калиджури – за 5.00, на гол Поульсена и победу «Лейпцига» – за 2.30.

Юссуф Поульсен

Поульсен – один из лучших бомбардиров «Лейпцига» в этом сезоне Бундеслиги. В 17 матчах чемпионата Германии Юссуф забил 4 гола. Также Поульсен отметился 2 ассистами. На гол Поульсена правой ногой можно поставить за 2.75, левой – за 5.50, на голевую передачу – за 4.50, на то, что Юссуф забьет первый или последний гол в матче, – за 2.90, на гол головой – за 9.00, на дубль – за 6.00.

Всего в Линии более 15 котировок на Поульсена. Варианты с самыми крупными коэффициентами: голы в обоих таймах за 13.00, гол из-за штрафной за 20.00, автогол за 50.00.

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