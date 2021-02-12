В Петербурге могут сделать «зимние кафе» круглогодичными

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа поддержал законопроект, согласно которому предприятия общественного питания смогут размещать павильоны, оборудованные для обслуживания посетителей, круглогодично.

Как сообщил глава комитета по законодательству Денис Четырбок, один из авторов инициативы, такие террасы смогут открывать только стационарные точки общепита. Устанавливать их можно будет на территориях, пригодных для размещения нестационарных торговых объектов. В качестве эксперимента разрешить таким террасам работать предлагается до конца 2023 года.

Господин Четырбок добавил, что «зимние террасы» долны быть комфортными для посетителей и защищать их от осадков и низких температур.