Градус поворота

Алкоголь и управление автомобилем – такие же несовместимые вещи, как гений и злодейство, например. Между тем автомобильные компании с завидным постоянством сотрудничают с производителями спиртного, а то и выпускают напитки под собственными брендами. Особенно урожайным на подобного рода события оказался прошлый год. Может быть, потому, что люди сидели по домам и чисто автомобильные новинки ничего, кроме раздражения, у них бы не вызвали?

Нико Эвинц

Если инспектор ДПС заглянет из любопытства в салон внедорожника Aston Martin DBX Bowmore Edition, то наверняка тут же скажет: «Гражданин водитель, давайте-ка мы вас продуем на всякий случай». Дело в том, что подстаканники на центральном тоннеле этой спецверсии имеют донышки, изготовленные из меди настоящих перегонных кубов вискокурни Bowmore, о чем и надпись соответствующая имеется. В такие, знаете ли, моветон ставить бумажный стаканчик с кофе.

В 2018 году на публике показали Aston Martin Milano Rapide S, в багажнике которого помещался специальный кофр с бутылками Dom Perignon и приспособлениями для употребления напитка.

7 декабря 2020 года английская автомобильная марка и одна из старейших шотландских винокурен Bowmore презентовали лимитированную серию внедорожника Aston Martin DBX Bowmore Edition, состоящую всего из 18 автомобилей. Четырехлитровый V8 с двойным турбонаддувом, конечно же, подарит владельцу истинное наслаждение от управления этим современным GT. Однако автомобиль способен напомнить, что есть в жизни и иные удовольствия. Кроме упомянутых подстаканников из той же «самогонной» меди изготовлены накладки на пороги. И еще каждый автомобиль оснащен набором специально разработанных аксессуаров, среди которых есть плед для пикника и кожаная сумка.

А незадолго до этого компании представили и «неавтомобильный» плод их совместной работы – эксклюзивную серию односолодового виски Black Bowmore DB5 1964. Напиток был выпущен в серебристой бутылке, стилизованной под поршень легендарного Aston Martin DB5, прославившегося как транспорт Джеймса Бонда.

Высыхающие слезы

Для клиентов доступны два цвета интерьера: угольно-черный или медно-бежевый металлик. Оба варианта были дополнены отделкой из твида Bowmore Tweed, созданного всемирно известной фабрикой Islay Woollen Mill, основанной еще в 1883 году. Дизайн ткани включает медные и синие оттенки, вдохновленные ландшафтом и озерами Шотландии.

Не осталась в стороне и другая знаменитая британская автомобильная фирма – Morgan Motor Company. Вероятно, чтобы ее алкогольную продукцию не спутали с ромом Captain Morgan, она решила выпустить джин, вступив в коллаборацию с известным производителем этого напитка – Piston Distillery, чье производство расположено в том же графстве Вустершир, всего в девяти милях от цехов Morgan Motor Company. Интересно, что для перегонки спирта было решено использовать отходы автомобильного производства, а именно древесную стружку, оставшуюся после изготовления каркасов кузовов Morgan.

Не исключено, что география тоже стала причиной, побудившей Илона Маска выпустить под брендом Tesla именно текилу, а не что-то иное. В планах одного из богатейших людей планеты – перенос производства электромобилей из Калифорнии в Техас, который, как известно, к Мексике еще ближе, причем не столько территориально, сколько ментально. Но есть и другой апокриф. В апреле 2018 года в твиттере Маска появилась фотография с такой вот надписью: «Илон был найден без сознания возле Tesla Model 3, в окружении бутылок Teslaquila и со следами высыхающих слез на щеках». После этого самый популярный автомобильный ньюсмейкер современности пообещал выпустить напиток с таким названием. Однако CRT, мексиканский совет по регулированию процессов, связанных с текилой (Consejo Regulador del Tequila), не позволил зарегистрировать товарный знак Teslaquila, поскольку название было уж слишком похоже на само слово «текила». Пришлось остановиться на более простом – Tesla Tequila.

Дизайн-бюро Pininfarina, конечно же, нельзя считать автопроизводителем, с другой стороны – именно благодаря своим автомобильным проектам компания обрела всемирную славу. В 2020 году она отметилась и на питейном поприще, разработав дизайн новой бутылки для просекко Zonin Cuvee 1821. Казалось бы, что можно нового внести в дизайн бутылки для игристого вина, форма которой продиктована технологией его производства и условиями хранения? Но художники Pininfarina нашли одновременно простой и изящный способ сделать дизайн емкости уникальным – от этикетки к горлышку идет вертикальное жесткое ребро, которое можно увидеть лишь при определенном освещении или почувствовать на ощупь.

Седан-баклажан

Марка Bugatti традиционно вступает в коллаборации с производителями игристых вин. В 2011 году автомобильную этикетку получило Amarone della Valpolicella. В 2018-м – вино с вполне себе автомобильной маркой Champagne Carbon.

В конце декабря 2019 года в Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ ликвидировали крупный подпольный цех с поддельным алкоголем. В общей сложности было изъято 26 400 бутылок суррогата, расфасованного в бутылки емкостью 0,5 и 1,0 литра. Но не это удивило оперативников – как говорится, видали и не такое. Среди подделок известных алкогольных брендов были бутылки c названиями, известными сыщикам не по продуктовой, а по автомобильной продукции: Mercedes-Benz, Lamborghini, BMW, Porsche и даже Lada Sedan – последнее изделие было украшено на этикетке не логотипом автомобильной компании, а рисунком баклажана. То есть бутлегеры строили свою деятельность не кустарно-формально, а проявили маркетинговую чуйку и повысили привлекательность пойла, призвав на помощь магию автомобильных брендов.

Что удивительно, за BMW или Porsche не ручаемся, но водка Lamborghini действительно существует официально. Хотя этот факт скорее «не удивителен». Тонино Ламборгини, сын великого Ферруччо, еще в 1981 году организовал в Болонье фирму собственного имени, которая сегодня выпускает под маркой Tonino Lamborghini широкий ассортимент изделий – от мебели и кожгалантереи до энергетических напитков. В 2014 году в нем появилась водка. Зерновое сырье – с Балкан и из Словакии. Талая альпийская вода – из долины Франчакорта у подножия Ретийских Альп. Стеклотара – с «подлинным итальянским дизайном».

Ferrari из «Пятерочки»

Винарня Renault в американском штате Нью-Джерси открылась в 1864 году, и, как нетрудно догадаться, она тоже не имеет никакого отношения к автомобильной марке из Франции.

Если верить легендам, то первым, кто решил фасовать алкогольную продукцию в стеклянную тару, стал французский винодел Жан Антонин Рено, основавший свое предприятие в далеком 1838 году. Он много путешествовал, что способствовало узнаваемости бренда не только во всех уголках Франции, но и за его пределами. До пандемии, когда мы с вами тоже путешествовали за границу, в том числе на самолетах, многие наверняка обращали внимание в duty free на коньяк Renault, а некоторые даже использовали его для борьбы с аэрофобией. Так вот, это та самая марка из середины XIX века, никакого отношения к одноименному автомобильному бренду не имеющая. Как пишут в титрах кинофильмов: «Все имена вымышленные, любые совпадения случайны». Знаменитый французский автоконцерн братья Рено основали только 1899 году. И, к слову, фамилия «Рено» во Франции весьма распространенная. Можете спросить об этом у французского актера, исполнителя роли Леона-Киллера, – насколько нам известно, он не является родственником ни коньячному дому, ни автомобильной марке.

Похожая история – с игристым вином Ferrari, которое наш человек может купить не в дилерском центре автомобильного бренда с гарцующим жеребцом на эмблеме, а в «Пятерочке», например. Этот брют под своим именем начал выпускать в 1902 году уроженец Тироля, тогда входившего в состав Австрии, Джулио Феррари – основателю знаменитой автомобильной марки Энцо Феррари на тот момент было всего четыре года. Джулио использовал при производстве своего вина те же методы, что применялись в Шампани, но, дабы не быть обвиненным в плагиате, решил назвать его «методом Феррари». Интересно, был ли он в курсе, что именно так еще с XVI века назывался метод решения алгебраического уравнения четвертой степени, предложенный итальянским математиком Лодовико Феррари?

Наша марка

По версии изготовителей напитка, добраться до финиша Андрею Нагелю и Вадиму Михайлову помогли не только воля к победе и качество автомобиля, но и армейский спирт, разбавленный альпийским снегом. Другого объяснения тому, каким образом можно было преодолеть в тридцатиградусный мороз горный перевал на кабриолете, у них не нашлось.

Было бы несправедливо, если бы в нашем исследовании, повествуя об отечественном опыте объединения алкогольных напитков с автомобильными именами, мы ограничились бы только рассказом об уголовно наказуемой практике уральских бутлегеров. Ведь у нас с вами есть бренд «Жигули»! Многие всерьез считают, что народный напиток и народный автомобиль разливались, так сказать, из одной бочки. Увы, это не так.

В 1881 году австрийским купцом Альфредом фон Вакано в Самаре было запущено производство пива. К 1914 году пивоваренная компания входила в тройку крупнейших производителей пива в Российской империи, выпуская около трех миллионов ведер пива в год. Пиво варилось нескольких сортов, в том числе «Венское». После революции предприятие было национализировано, и, согласно одной из легенд, в 1935 году завод посетил видный партийный деятель А.И. Микоян, отвечавший за пищепром в стране. Вкус пива ему понравился, но название показалось слишком «буржуазным». Напитку присвоили имя Жигулевских гор, возвышающихся на правом берегу Волги недалеко от города.

Так что, пожалуй, единственным заметным опытом выпуска автомобильного алкоголя можно считать водку Russo-Baltique, увидевшую свет в 2012 году. Кузовное ателье Dartz, квартирующее в Риге и считающее себя наследником «первого русского автомобиля» приурочило выпуск напитка, расфасованного в металлическую емкость с двуглавым орлом на пробке, к 100-летнему юбилею ралли Монте-Карло. В котором принимал участие экипаж в составе Андрея Нагеля и Вадима Михайлова, приехавший на «Лазурку» из Санкт-Петербурга как раз на автомобиле Russ-Baltigue. Купить напиток в магазине нельзя. Зато его можно увидеть в экспозиции Музея водки в Копенгагене, а также в 29-й серии третьего сезона «Карточного домика» канала Netflix.

Да, и еще чуть не забыли! Водка «Маруся» и отечественный спортивный автомобиль Marussia – это две разные истории. С напитком получилось. С машиной – нет. Почему? Без бутылки, как говорится, не разберешься.