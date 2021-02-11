Владимир Аветисян покинул пост зампреда правления «Роснано»

Самарский бизнесмен Владимир Аветисян покинул пост заместителя председателя правления «Роснано». Имя предпринимателя исчезло из списка руководителей на официальном сайте российской компании.

«Владимир Аветисян сам принял решение сложить с себя полномочия заместителя председателя правления "Роснано" в связи с тем, что все задачи, поставленные перед ним, выполнены в полном объеме»,— сообщил “Ъ-Волга” представитель бизнесмена Владимир Кострюков.

Владимир Аветисян занимает пост президента федерации баскетбола Самарской области, также он является членом Бюро центрального совета Союза машиностроителей России.

«Роснано» было создано как госкорпорация «Роснанотех» в 2007 году, а в 2011 году, во время президентства Дмитрия Медведева, преобразовано в АО «Роснано». Созданной в 2013 году УК «Роснано», управлявшей активами АО, руководил Анатолий Чубайс, покинувший свой пост в декабре 2020 года. Новым главой «Роснано» был назначен Сергей Куликов.

Андрей Сазонов