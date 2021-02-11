Тюменские депутаты установили штрафы за продажу подросткам зажигалок и баллонов для горелок

Тюменская областная дума одобрила внесение изменений в региональный кодекс об административной ответственности и установила размеры штрафов за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Решение было принято сегодня на заседании облдумы.

Согласно законопроекту, в случае нарушения запрета на физическое лицо будет наложен штраф от 3 до 5 тыс. руб., на должностное лицо — от 30 до 50 тыс. руб., на юридическое лицо — от 50 до 100 тыс. руб.

Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов пояснил, что это необходимо для предупреждения причинения вреда здоровью детей и их защиты от негативного влияния на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие.

Напомним, в 2018 году в Тюменской области запретили продажу подросткам вейпов и электронных сигарет. В 2019 году депутаты региона установили штрафы за продажу тонизирующих напитков несовершеннолетним.