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Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

В Самарской области предложили ограничить экс-губернаторов в транспортном обслуживании

В Самарскую губернскую думу внесены на рассмотрение поправки в закон о лицах, замещающих госдолжности в регионе. Они предполагают обеспечивать транспортное обслуживание и компенсацию расходов для бывших губернаторов только в пределах Самарской области. С этой инициативой выступил депутат Михаил Матвеев. Он сообщил об этом в «Твиттере».

Кроме того, парламентарий предложил исключить компенсацию расходов за пользование залами морских портов и вокзалов для официальных лиц. По словам автора законопроекта, это позволит сэкономить бюджетные средства Самарской области.

Георгий Портнов


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