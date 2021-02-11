В Самарской области предложили ограничить экс-губернаторов в транспортном обслуживании

В Самарскую губернскую думу внесены на рассмотрение поправки в закон о лицах, замещающих госдолжности в регионе. Они предполагают обеспечивать транспортное обслуживание и компенсацию расходов для бывших губернаторов только в пределах Самарской области. С этой инициативой выступил депутат Михаил Матвеев. Он сообщил об этом в «Твиттере».

Кроме того, парламентарий предложил исключить компенсацию расходов за пользование залами морских портов и вокзалов для официальных лиц. По словам автора законопроекта, это позволит сэкономить бюджетные средства Самарской области.

Георгий Портнов