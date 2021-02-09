Житель Самары получил условный срок за создание программ для хакерских атак

Силовики уличили безработного жителя Самары в создании и использовании вредоносных компьютерных программ для атак на российские сайты. Кроме того, они обнаружили, что мужчина продавал полученные незаконно персональные данные. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

Они также выявили жителя Самарской области, который работал в офисе продаж одного из операторов сотовой связи, имел доступ к базам данных клиентов, копировал детализации абонентов и передавал их третьим лицам. В связи с этим правоохранители возбудили уголовные дела по ч.1 ст.273 и ч.3 ст.272 УК РФ.

В итоге суд признал обоих мужчин виновными. Они были приговорены к двум годам ограничения свободы и одному году лишения свободы условно с испытательным сроком один год соответственно.

Георгий Портнов