Оценочная стоимость Reddit достигла $6 млрд

Интернет-форум Reddit провел очередной, пятый в своей истории, раунд финансирования, в рамках которого компании удалось привлечь порядка $250 млн. Теперь ее оценочная стоимость составляет $6 млрд, сообщает Bloomberg.

Как отмечается в сообщении самого форума, руководство компании посчитало, что «сейчас самое время сделать стратегические инвестиции в Reddit, включая видео, рекламу, потребительские товары и выход на международные рынки». Кроме того, компания объявила, что готовится удвоить свой штат сотрудников в течение этого года.

Reddit является одним из самых посещаемых сайтов в интернете, с более чем 50 млн активных пользователей ежедневно. Сайт оказался в центре всеобщего внимания в конце января, когда его пользователи устроили своеобразный флешмоб. Они решили «проучить» хедж-фонды, игравшие на понижение стоимости акций некоторых компаний. Речь в основном шла о бумагах сети GameStop, занимающейся продажей игровых консолей и видеоигр, и сети кинотеатров AMC. В результате акции GameStop, например, подорожали всего за неделю почти в девять раз, а рыночная капитализация компании достигла $7 млрд. Ставившие против нее шорт-продавцы потеряли за это время как минимум $6 млрд. Позже пользователи Reddit переключились на криптовалюту Dogecoin и на серебро.

На прошлой неделе американские регуляторы заявили, что изучат ситуацию на рынке серебра на предмет возможных манипуляций. В свою очередь, комитет по рынкам финансовых услуг Конгресса США сообщил, что 18 февраля он проведет слушание в удаленном формате, посвященное резким колебаниям цен на акции GameStop и других компаний.

О последствиях конфликта пользователей Reddit и игроков с Уолл-стрит читайте в материале “Ъ FM”.

Кирилл Сарханянц