Alltech продает порт Вера и Огоджу

Группа Alltech, где основными акционерами сейчас являются наследники ее основателя Дмитрия Босова, продает 50% в порту Вера на Дальнем Востоке и Огоджинском угольном месторождении. Покупателями станут структуры, близкие к Альберту Авдоляну, и «Ростех», которые в результате сделки будут полностью контролировать эти активы. Порт и месторождение входят в сферу интересов Альберта Авдоляна, который рассчитывает создать крупный кластер по добыче и экспорту угля на базе Эльгинского месторождения.

Группа Alltech продает 50% в порту Вера и Огоджинском угольном месторождении — эти доли группа контролировала соответственно через свои структуры «Востокуголь» и «Сибантрацит». О сделке сообщается на сайте «Сибантрацита». Покупателями стали нынешние владельцы другой половины этих активов — ООО «Порт Вера Холдинг» и ООО «Огоджа». В первой компании акционеры — «Ростех», компания Екатерины Лапшиной, которая ранее управляла активами Альберта Авдоляна и его партнера Сергея Адоньева, а также президент «Росинжиниринга» Дмитрий Новиков, во второй — Екатерина Лапшина и «Ростех».

В сообщении «Сибантрацита» отмечается, что сделки осуществлены «на взаимовыгодной основе, по рыночным ценам, подтвержденным независимыми оценщиками».

Закрытие сделок планируется в ближайшее время.

Стороны урегулировали все взаимные претензии и отказались от предъявления любых претензий в отношении этих активов в будущем. «В соответствии с достигнутыми договоренностями, все судебные процессы будут немедленно прекращены путем отзыва исков и заключения мировых соглашений»,— отмечается в сообщении. ООО «Порт Вера Холдинг» в рамках call-опциона требовало от «Востокугля» продажи ему 16,7% в порту по номинальной стоимости, аналогичное требование было предъявлено и по Огоджинскому угольному проекту. «Востокуголь» и «Разрез Восточный» («Сибантрацит»), в свою очередь, оспаривали смену генерального директора порта, а также требовали возврата предоставленных займов.

Эти споры были связаны и с другим конфликтом — между Alltech и бывшим партнером Дмитрия Босова Александром Исаевым. В марте 2020 года он был лишен принадлежащих ему 50% «Востокугля» в результате нескольких сделок с менеджерами Alltech (впоследствии эта доля стала принадлежать самому «Востокуглю»), а также уволен со всех постов в Alltech. После этого Александр Исаев возглавил Эльгинский угольный проект, принадлежащий Альберту Авдоляну. Впоследствии господину Исаеву удалось успешно оспорить в суде сделки, в результате которых он утратил 50% в «Востокугле». Однако теперь, как следует из сообщения «Сибантрацита», он отказывается от этих претензий, и «Востокуголь» целиком остается в группе Alltech.

«В результате сделки также урегулированы все споры и разногласия между Александром Исаевым и группой «Сибантрацит», в том числе отказ от претензий в отношении доли в УК «Востокуголь».

«Стороны продолжат сотрудничество на основе взаимовыгодных партнерских отношений»,— говорится в сообщении. Отмечается, что консолидация активов позволит единоличным владельцам порта Вера и Огоджинского угольного комплекса реализовать новую стратегию по их развитию и привлечению инвестиций. «Сибантрацит» направит вырученные средства на реализацию своей стратегии развития.

Угольный порт Вера находится в Приморском крае в районе мыса Открытый. Инициатором проекта был «Ростех», который долго искал в него инвесторов. Сейчас порт входит в круг интересов «А-Проперти» Альберта Авдоляна — компания формирует промышленный кластер, в который должны также войти Эльгинское месторождение угля, Якутская топливная компания и Огоджинский угольный проект. Последний расположен в Амурской области. Добыча началась в 2020 году, суммарные ресурсы оцениваются в 1,5 млрд тонн угля. На сайте «Востокугля» сказано, что основными преимуществами месторождения являются близость к портам Дальнего Востока и высокое качество углей.

Евгений Зайнуллин