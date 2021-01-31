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На митинг в поддержку Навального вышло около тысячи саратовцев

В Саратове на акцию в поддержку Алексея Навального собралось около тысячи человек.

Участники акции прошли по проспекту Кирова до Театральной площади. Сотрудники полиции требовали демонстрантов разойтись. Толпа скандировала «Путина в отставку!», «Свободу Навальному!». По словам митингующих, люди разошлись, осталось около ста человек. Они подошли к зданию областного правительства, где их встретили депутаты облдумы Александр Анидалов и Николай Бондаренко. Они говорят, что компартия обратится в генпрокуратуру с просьбой проверить озвученные в фильме Навального о Путине факты.

Мария Шахрай


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