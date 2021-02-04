Депутатов накажут за митинги

Лидер фракции «Единой России» (ЕР) в Саратовской облдуме Алексей Антонов предложил пересмотреть размер зарплаты депутатов, работающих на постоянной основе, чтобы наказать представителей КПРФ за участие в акции протеста 31 января. По мнению единоросса, коммунисты не имеют права «выступать против правопорядка». В КПРФ напомнили, что давно предлагали снизить зарплаты депутатов облдумы и считают инициативу господина Антонова «недальновидной провокацией». Эксперт не исключает, что она призвана ударить по «партийной кассе» коммунистов.

С инициативой пересмотреть размер зарплат депутатов, работающих на постоянной основе, в четверг выступил и. о. руководителя фракции ЕР в Саратовской облдуме Алексей Антонов (партия контролирует 32 места из 45). Поводом послужило участие депутатов от КПРФ Александра Анидалова и Николая Бондаренко в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Как ранее сообщал “Ъ-Саратов”, тогда коммунисты около часа общались с протестующими на ступенях областной думы, уверяя их, что КПРФ обратится в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить факты из расследования господина Навального о дворце в Геленджике.

«Находясь на депутатской заработной плате, получая все блага от государства, коммунисты участвуют в несогласованных властью акциях, выступают против правопорядка. Правильно ли это? Считаю, что нет,— заявил Алексей Антонов.— Мандатной комиссии стоит разобраться в этом вопросе: не пора ли пересмотреть ставки депутатов на постоянной основе?»

Идею господина Антонова поддержали другие депутаты от ЕР.

Так, депутат Юлия Литневская заявила, что коммунисты тратят деньги налогоплательщиков на свои провокации, в то время как «обязаны трудиться исключительно на благо и во имя людей».

Интересно, что от решения снизить зарплаты пострадает больше представителей ЕР, чем коммунистов. Сейчас зарплату в Саратовской облдуме получают пять единороссов и только три коммуниста. В зависимости от должности, оклад составляет немногим более 100 тыс. руб. С учетом надбавок средний заработок депутатов достигает около 1,9 млн в год.

Заместитель главы фракции КПРФ Владимир Есипов рассказал “Ъ”, что партия неоднократно выступала с инициативой перевести весь депутатский корпус на постоянную работу, установив зарплату на уровне средней по региону (по данным Саратовстата на ноябрь 2020 года, 32 700 руб.).

Глава фракции ЛДПР Станислав Денисенко назвал инициативу ЕР попыткой давления на коммунистов: «Не думаю, что такие изменения возможны в ближайшее время».

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин не исключил, что «глупость может восторжествовать», и назвал инициативу Алексея Антонова «недальновидными провокациями»: «Господин Антонов оторван от жизни, если думает, что нас можно запугать какими-то ставками: наших активистов и сажали, и лишали зарплаты. Кроме того, бюджет региона — это не частная лавочка ЕР. Пусть считают деньги в своем кошельке. Попытка лишить наших депутатов зарплаты только привлечет к ним внимание».

Идея единороссов может получить поддержку у населения, которое с большим удовольствием относится к снижению депутатских зарплат, считает политолог Алексей Макаркин: «Но странно связывать ее с активностью на митингах. Если депутаты нарушили закон, то должны быть привлечены к ответственности по закону, иначе это двойное наказание». Эксперт не исключает, что инициатива призвана ударить по «партийной кассе» КПРФ, поскольку ее депутаты отчисляют часть зарплаты в партийную кассу в качестве «партмаксимума», а депутаты от ЕР обычно принадлежат к элите, для них снижение зарплат не будет проблемой.

Мария Шахрай, Саратов; Андрей Прах