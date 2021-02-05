Переезд офиса ОСК в Петербург завершится весной

Основной офис «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) переедет в Петербург в конце апреля — начале мая. Об этом заявил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, часть сотрудников уже переехала в Петербург из Москвы. «На сегодняшний день ничего в наших планах не меняется, мы готовимся к переезду в сроки, которые установили»,— сообщил он «Интерфаксу». Задержки переезда в прошлом году господин Рахманов объяснил дефицитом качественного офисного фонда.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что переезд сотрудников ОСК в Петербург оценивается в 1,4 млрд рублей. В Москве останется около 200 специалистов.

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