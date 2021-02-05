Минфин предлагает рискнуть вскладчину

Минфин подготовил поправки, ужесточающие ответственность обществ взаимного страхования (ОВС) и расширяющие количество участников в таких игроках. Во время пандемии идеология ОВС, по которой его члены сами финансируют защиту своих рисков, вполне могла найти применение в сфере турбизнеса, откуда начали уходить страховщики, или прийти на смену свернувшейся в столице программе страхования жилья. Формат ОВС пока не принят этими сегментами, но уже поддержан «Ростехом» для страхования производственных фондов госкорпорации.

“Ъ” ознакомился с пакетом законопроектов Минфина о либерализации рынка взаимного страхования. ОВС предназначены для защиты рисков их членов за счет уплаты ими взносов, такая страховка распространяется только на участников общества, а отсутствие цели извлечения прибыли позволяет им обеспечивать тарифы ниже, чем у страховых компаний. В пакет Минфина помимо поправок «в отдельные законодательные акты» (в основном — закон «О взаимном страховании») входят и поправки к Гражданскому кодексу. Они касаются уточнения правового статуса ОВС — так как, в отличие от прочих потребкооперативов, ОВС могут тратить сборы только на развитие страховой деятельности и страховые выплаты. Проект предполагает упразднить предельный лимит численности участников ОВС, оставив только нижнюю границу (пять физлиц или юрлиц).

Напомним, прошлой весной правление «Ростеха» одобрило создание ОВС для своих дочерних организаций, запуск этого игрока усложняло действующее законодательство, по которому численность ОВС ограничена 500 юрлицами и 2 тыс. физлиц. «Ростех» же участвует в капитале 4,5 тыс. предприятий и 1,5 тыс. из них контролирует (см. “Ъ” от 28 мая 2020 года).

Требования к финансам ОВС, напротив, ужесточаются — так, в них может быть введена временная администрация в рамках закона о банкротстве, и они будут обязаны формировать гарантийные фонды (не менее 300 млн руб. при сборах свыше 100 млн руб.). Жестче фиксируется и порядок взаимного страхования: устава ОВС для этого будет недостаточно, каждому участнику потребуется заключать с обществом договор страхования.

Также Минфин готов расширить спектр страховой защиты ОВС отдельными видами личного страхования (медицинского, от несчастных случаев), но пока сохраняет запрет на страхование жизни. Отметим, в ЦБ готовы развивать ОВС только при сближении их регулирования со страховыми компаниями. Как заявили вчера “Ъ” в Банке России, «при изменении внесений в закон ОВС главное — обеспечить высокий уровень финансовой устойчивости и, как следствие, гарантии платежеспособности ОВС. Для этого необходимо полностью исключить регуляторный арбитраж со страховыми компаниями». Ранее в ЦБ высказывали мнение о необходимости запрета участия в ОВС физлиц в связи с недостаточным уровнем финансовой грамотности населения.

Правку законодательства Минфин обосновывает потребностью в «гарантированном учете индивидуальных потребностей страхователей», возможностью ОВС конкурировать со страховщиками по цене, а также необходимостью страхования «специфических» рисков, в том числе для стратегических предприятий. Сама идея взаимного страхования, впрочем, вызывает много вопросов у участников рынка — так, они ссылаются на печальный опыт российского саморегулирования и прочих объединений вплоть до общих собраний жильцов. К примеру, строительное саморегулирование привело к неоднократным переделам рынка и проблемам с их компенсационными фондами, а цели по созданию прозрачных правил игры не достигло. При этом члены ОВС, в отличие от СРО, связаны взаимными финансовыми обязательствами, что только усложнит их работу.

Впрочем, как отмечает глава страхового брокера «РТ-Страхование» Николай Галушин, «ОВС будут появляться там, где коммерческое страхование не готово страховать риски — туристический рынок, страхование арбитражных управляющих», и «со временем и при должном развитии» смогут конкурировать со страховыми компаниями. «Риски ОВС ничем не отличаются от рисков коммерческих страховщиков по своей природе и могут быть перестрахованы,— говорит господин Галушин.— В целом же ОВС сами переваривают свои риски. В частности, именно такая концепция лежит в основе создаваемого ОВС "Ростеха"».

Олег Сапожков, Татьяна Гришина