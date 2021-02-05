Один в «Холидее» не плательщик

Суд отказал кредиторам сибирского ритейлера «Холидей» в привлечении владельца компании Николая Скороходова к субсидиарной ответственности. Объединенные в одно производство заявления восьми кредиторов рассматривались больше двух лет и грозили собственнику включением 27,6 млрд руб. в реестр требований по личному банкротству. Юристы отмечают, что в случае привлечения к субсидиарной ответственности она не списывается с должника и фактически переходит в разряд «вечных долгов».



Арбитражный суд Новосибирской области в четверг отказал Альфа-банку, Россельхозбанку и еще шести кредиторам ООО «Компания „Холидей“» в привлечении к субсидиарной ответственности владельца компании Николая Скороходова, принадлежащего ему ООО «Нск холди» и еще девяти юридических и физических лиц, которые, по мнению заявителей, контролируют деятельность должника.

«Холидей» до 2018 года был крупнейшим региональным ритейлером в Сибири, сеть компании насчитывала более 300 точек. В 2019 году ООО «Компания „Холидей“» получило 1,1 млрд руб. выручки и 874 млн руб. чистого убытка. Конкурсное производство было введено в феврале 2019 года, в реестр, по данным на конец ноября 2020 года, включены требования 289 кредиторов на 23,6 млрд руб. В отношении самого Николая Скороходова по иску Альфа-банка в июне 2019 года введена процедура реструктуризации долгов, в июне 2020 года — реализация имущества. В реестре требований — 14,2 млрд руб. Господин Скороходов был поручителем по кредитам ООО «Компания „Холидей“».

Первые требования о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих «Холидей» лиц были поданы еще в декабре 2018 года от лица ООО «Евротрейд» и индивидуального предпринимателя Оксаны Павловой, позже к ним присоединились ООО «Премиум фуд», АО «Сладонеж», ООО «Билд инвест», ОАО «Хлебпром», Россельхозбанк и Альфа-банк. Все заявления суд объединил в одно производство.

Как пояснил „Ъ-Сибирь“ представитель «Билд инвест» в суде Виталий Савцов, претензии кредиторов связаны с тем, что Николай Скороходов перевел бизнес на подконтрольные ему, по мнению юриста, компании, в том числе на «Нск холди», «Фермер-центр» и «Бест прайс», которые также указаны в заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности. «Мы полагаем, что вся группа, к которой предъявлены требования, — это аффилированные, взаимозависимые лица, которые совершили определенные операции, связанные с переводом бизнеса на другие компании, и таким образом, на наш взгляд, „Холидей“ и его кредиторы остались ни с чем»,— считает он. «Мы в суде говорили, что вывод бизнеса был сделан с целью сохранения операционной деятельности, чтобы была возможность рассчитаться с кредиторами. На момент наступления объективного банкротства заявление уже было подано»,— рассказала представитель Николая Скороходова в суде Ирина Гребнева.

Она также уточнила, что окончательный размер субсидиарной ответственности должника рассчитывается только после того, как «установлено, что для нее есть основание и становится понятно, чего и кому не хватило».

Как следует из материалов картотеки арбитража, в сентябре конкурсный управляющий Трофим Кузнецов от лица ООО «Компания „Холидей“» потребовал включить в реестр Николая Скороходова задолженность, которую оценил в 27,6 млрд руб. В январе 2021 года суд также удовлетворил ходатайство господина Кузнецова о приостановлении производства по этому заявлению до вступления в законную силу судебного акта о привлечении Николая Скороходова к субсидиарной ответственности. Ирина Гребнева пояснила, что это формальное действие, и если решение об отказе в привлечении ее доверителя к субсидиарной ответственности устоит в апелляции, заявление Трофима Кузнецова также не будет удовлетворено. Указанные им 27,6 млрд руб., по ее мнению, могли сложиться из суммы включенных в реестр на момент подачи заявления требований и объема текущих обязательств компании. Получить комментарии Трофима Кузнецова не удалось.

Виталий Савцов сообщил, что еще нет решения — будут ли обжалованы выводы суда.

Младший юрист адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Наталья Лопатина отметила, что главная особенность института субсидиарной ответственности заключается в том, что данное требование сохраняет силу и может быть предъявлено после окончания производства по делу о банкротстве гражданина: «Таким образом, субсидиарная ответственность не списывается и фактически переходит в разряд „вечных долгов“, что и делает ее настолько привлекательной для кредиторов должника». Партнер КА «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская отмечает, что так как Николай Скороходов находится в процедуре личного банкротства, любые имущественные требования к нему могут быть заявлены только в рамках дела о его банкротстве, «поэтому „Холидей“ в лице конкурсного управляющего предъявляет требование о включении возможной суммы долга Николая Скороходова в реестр требований его кредиторов». «Зачастую привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности — единственная надежда кредиторов на возврат задолженности, хотя и очень призрачная», —говорит она. По данным партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, при реализации имущества должников в 2020 году обычно удовлетворялись только 4,4% требований кредиторов. «Еще примерно в 60% случаев банкротств кредиторы не получаю ничего»,— добавил он.

Дарья Решетникова