Умер бывший министр сельского хозяйства России Назарчук

Бывший министр сельского хозяйства и председатель Алтайского краевого Совета народных депутатов Александр Назарчук умер в возрасте 81 года, сообщается на сайте алтайского краевого заксобрания. Прощание с господином Назарчуком пройдет 3 февраля в краевом Парламентском центре.

«Интерфакс» сообщает, что бывший министр мог умереть от отравления угарным газом. В региональном управлении СКР агентству сообщили, что причина смерти пока неизвестна, она «в таком возрасте может быть любой».

Александр Назарчук родился в 1939 году в селе Романово в Алтайском крае. Был министром сельского хозяйства России с 1994 по 1996 года, председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов — с 1996 по 2008 годы. Не был избран в состав депутатов Алтайского краевого заксобрания в 2008 году, после чего сложил полномочия. Кандидат биологических наук.