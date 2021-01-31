В центре Перми правоохранительные органы рассеяли протестующих

В Перми сегодня прошло несанкционированное шествие в поддержку Алексея Навального. Акция началась в 12:00 у ДК им. Солдатова, протестующие двинулись вниз по Комсомольскому проспекту, однако он был перекрыт правоохранительными органами. Полиция предупредила граждан, что акция не согласована. Протестующие скандировали в ответ: «Позор», «Россия будет свободной». На выходе к Комсомольской площади были столкновения с полицией, заблокировавшей аллею, последовали задержания.

Участники акции рассредоточились и смогли добраться до эспланады. Улица Ленина в сторону Театра-Театра и пешеходная часть улицы Попова были заблокированы, все подходы к эспланаде оцеплены. Сотрудники ОМОНа разбивали протестующих на небольшие группы и таким образом разогнали толпу, однако пермский штаб Алексея Навального сообщил о смене точки сбора, и шествие направилось к скверу им. Дзержинского.

Точное количество протестующих в настоящий момент не известны. ОВД-инфо сообщает о 18 задержанных.

Напомним, предыдущая акция в поддержку Алексея Навального состоялась в Перми 23 января. Она также не была согласована с городскими властями. По разным подсчетам, на шествие в центре города вышли от 2 до 8 тыс. человек. Акция прошла без массовых задержаний участников.