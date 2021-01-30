Еще один участник акции 23 января арестован по делу о нападении на полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал Станислава Ахметова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти во время митингов в поддержку политика Алексея Навального 23 января. Арест продлится до 30 марта.

«Постановлением суда указанное ходатайство (следователя о заключении под стражу.— “Ъ”) удовлетворено в полном объеме, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста отказано»,— сообщила “Ъ” пресс-служба суда.

Господину Ахметову вменяют применение насилия, не опасного для жизни или здоровья ч. 1 ст. 318 УК РФ. ТАСС называет его участником видео, на котором участники акции повалили на землю полицейского. Господин Ахметов якобы дважды ударил полицейского ногой.

В субботу, 23 января, по всей России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На воскресенье, 31 января, намечены очередные протесты. В Москве в преддверие акций в воскресенье будут введены серьезные ограничения. По требованию полиции изменят маршруты наземного транспорта, метро будет проезжать мимо центральных станций. В Генпрокуратуре заявили, что сочтут массовыми беспорядками любую провокацию.

О грядущих ограничениях читайте в публикации “Ъ” «Могут повторить».