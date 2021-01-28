Дома и стены арестуют

В четверг из СИЗО может быть освобожден один из крупных акционеров компании Merlion Олег Карчев, обвиняемый вместе с двумя другими учредителями в покушении на убийство бывшего гендиректора компании Вячеслава Симоненко. По версии следствия, не решив финансовые вопросы с топ-менеджером, акционеры якобы заказали его ветеранам боевых действий, использовавшим против предполагаемой жертвы напалм. На днях громкое дело передали в вышестоящий следственный орган, который, проверив его, пришел к выводу, что обвиняемый в особо тяжком преступлении может находиться дома.

Информация о том, что в Хорошевский райсуд Москвы поступило ходатайство об изменении меры пресечения Олегу Карчеву, была размещена на судебном сайте еще 25 января. В тот же день об этом узнал и потерпевший по делу — Вячеслав Симоненко, являющийся ныне гендиректором ООО «Алагер», сотрудники которого занимаются установкой камер видеофиксации в столице.

«Меня возмутило, что следствие намерено отпустить из-под стражи этого человека, поскольку считаю его основным заказчиком покушения на меня и мою семью»,— заявил “Ъ” господин Симоненко.

Напомним, что Олега Карчева, а вместе с ним других соучредителей крупнейшей дистрибуторской копании на российском IT-рынке Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также топ-менеджера Merlion Бориса Левина следственное управление СКР по Северо-Западному округу Москвы обвиняет в поджоге дома потерпевшего с целью покушения на его убийство (ст. 30, 105 и 167 УК). Как уже сообщал “Ъ”, предполагаемое преступление было совершено 5 сентября 2015 года, когда двое злоумышленников забросали дом предпринимателя бутылками с зажигательной смесью. При этом одна из них пробила окно, после чего пожар возник внутри помещения. Однако жертв тогда удалось избежать, поскольку пожар в доме, построенном с использованием огнеупорных материалов, не разгорелся.

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На след преступников оперативники ФСБ и уголовного розыска полиции вышли лишь весной прошлого года. Тогда был задержан один из нападавших, лицо которого запечатлела видеокамера.

Злоумышленником оказался бывший боец вооруженных сил ДНР, который дал признательные показания.

В частности, он сообщил, что задание о нападении на дом Вячеслава Симоненко получил от Бориса Левина. Кстати, второго нападавшего задержать не удалось — по словам раскаявшегося боевика, его напарник уже умер.

С момента задержания поджигателя, по словам Вячеслава Симоненко, он добивался от следствия, чтобы были взяты под стражу и предполагаемые заказчики преступления — акционеры Merlion. В конце октября прошлого года Хорошевский райсуд отправил их в СИЗО. Данные решения были утверждены Мосгорсудом, а мера пресечения для четырех обвиняемых в последний раз продлена до 6 февраля 2021 года.

Мотивы, по которым следствие решило изменить меру пресечения Олегу Карчеву, потерпевшему неизвестны, а в СКР их обсуждать с “Ъ” не стали.

Адвокаты обвиняемых также отказались обсуждать это дело, ссылаясь на данную следствию подписку о неразглашении материалов.

По данным “Ъ”, пока в суд было подано лишь одно ходатайство о переводе обвиняемого из СИЗО на домашний арест. Заявлений о продлении меры пресечения или ее изменении другим фигурантам громкого дела пока не поступало.

Однако, по версии источника “Ъ”, рассматривать их будут, скорее всего, уже не в Хорошевском, а в Пресненском суде столицы. В минувший вторник дело совладельцев Merlion в срочном порядке было затребовано на проверку в ГСУ СКР по Москве, после которой материалы были изъяты из ведения окружного СУ СКР и переданы для дальнейшего расследования в столичный главк. Возможно, это связано с тем, что в ГСУ усомнились в объективности окружных следователей. Отметим, что в день возможного освобождения господину Карчеву исполнится 51 год.

Алексей Соковнин