Шуваловскую свалку начали ликвидировать в Нижнем Новгороде

Подрядчик ООО «Ситилюкс» приступил к подготовительным работам по ликвидации свалки площадью 17 га в Шуваловской промзоне Нижнего Новгорода за кладбищем «Красная Этна». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сначала специалисты установят на участке сеть наблюдательных скважин для мониторинга подземных вод, обустроят подъездную дорогу, технологические площадки и проезды. Также в рамках подготовительного этапа будут установлены ванны для дезинфекции колес и развернут строительно-бытовой городок. Контролировать работу подрядчика будет ГБУ НО «Экология региона» и региональное министерство экологии.

К разделению свалочных масс на фракции подрядчик намерен приступить в марте 2021 года. Около 900 тыс. кубометров отходов поделят на пригодные для повторного использования или утилизации и непригодные. Мусор, который нельзя переработать, вывезут на мусорный полигон. Полностью завершить ликвидацию свалки планируют в конце 2022 года. Как ранее сообщалось, стоимость работ составляет 1,23 млрд руб.

Анастасия Еремина