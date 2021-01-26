Средняя зарплата нижегородцев выросла на 4,1% в январе-ноябре

В Нижегородской области по итогам января-ноября 2020 года средняя зарплата составила 36,2 тыс. руб., подсчитали в Нижегородстате. Рост составил 4,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отметим, что инфляция в январе-ноябре в Нижегородской области превысила 5% к декабрю 2019 года.

Самые высокие средние зарплаты зафиксированы на предприятиях профессиональной, научной и технической деятельности (69,7 тыс. руб.) и в компаниях в области информации и связи (61,5 тыс. руб.). Меньше всего в среднем получают сотрудники предприятий административной деятельности (17,7 тыс. руб.), торговли и ремонта автомобилей (17,4 тыс. руб.) и гостиниц и предприятий общепита (14,9 тыс. руб.).

Анастасия Еремина