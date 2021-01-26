Главные новости к утру 26 января

Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа. Действующий глава государства Джо Байден сомневается, что Сенат одобрит ее. Об импичменте

Российский лыжник Александр Большунов извинился перед финским спортсменом Йони Мяки. На этапе Кубке мира россиянин отмахнулся палкой в сторону соперника, а после финиша врезался в него. О последствиях инцидента

Расходы на оборону в мире увеличились на 1,9% в 2020 году. Они растут семь лет подряд и достигли $1,93 трлн. На Россию и страны СНГ приходится 2% всех расходов. О стоимости военных действий

В Нидерландах задержали 150 человек на протестах против локдауна. Накануне в стране задержали около 300 человек. О ситуации в Нидерландах

Сенат США утвердил Джанет Йеллен главой Минфина. Она станет первой женщиной во главе ведомства.

О предстоящих 26 января важнейших событиях — в анонсах “Ъ”.