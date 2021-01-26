Главные новости к утру 26 января

Палата представителей Конгресса США направила в Сенат резолюцию об импичменте 45-го президента Дональда Трампа. Действующий глава государства Джо Байден сомневается, что Сенат одобрит ее. Об импичменте
Как изменилась Америка при Трампе
Итоги правления 45-го президента США — в 20 графиках
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Расходы на оборону в мире увеличились на 1,9% в 2020 году. Они растут семь лет подряд и достигли $1,93 трлн. На Россию и страны СНГ приходится 2% всех расходов. О стоимости военных действий
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