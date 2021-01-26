Главные анонсы 26 января

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги М-10 «Россия» и улицы Репина в Химках.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова в Москве встретится с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В Москве состоятся переговоры премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан Минюстом РФ иностранным агентом) Любовь Соболь проведет пресс-конференцию по теме ареста Алексея Навального. 17 января политика задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Германии. По всей России 23 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны 3711 человек. О реакции на протесты

Люблинский суд Москвы рассмотрит по существу дело в отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он обвиняется в клевете, вымогательстве и других преступлениях. Подробнее

Арбитражный суд в Москве рассмотрит по существу иск телеканала «Царьград» к компании Google о восстановлении заблокированного аккаунта телеканала в YouTube. Напомним, YouTube заблокировал канал «Царьграда», у которого было более 1 млн подписчиков, в июле. Google объяснил это тем, что были нарушены законы о санкциях.