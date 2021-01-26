Байден сомневается, что Сенат объявит импичмент Трампу

Президент США Джо Байден поддержал процесс импичмента своего предшественника Дональда Трампа. Однако он сомневается, что этого удастся достичь в Сенате.

«Я считаю, что это должно произойти (судебный процесс в Сенате.— “Ъ”»,— сказал господин Байден CNN. Он считает, что импичмент может повлиять на законодательную повестку и утверждение его кандидатов, однако «будет хуже, если этого не произойдет».

Как передает телеканал, по мнению президента, резолюция не сможет набрать достаточное количество голосов для импичмента. «Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько»,— добавил президент.

Палата представителей ранее направила в Сенат резолюцию об импичменте. В нижней палате ее поддержали 232 человека, против выступили 197. Чтобы импичмент был объявлен в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать 17 республиканцев.

6 января сторонники господина Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне. Как минимум пять человек погибли в ходе беспорядков. Из-за этого Конгрессу пришлось прервать утверждение победы Джо Байдена на президентских выборах.

Подробнее об импичменте — в материале “Ъ” «Солдат спит — импичмент идет».