Сенат США утвердил Джанет Йеллен главой Минфина

Сенат Конгресса США большинством голосов утвердил Джанет Йеллен министром финансов по предложению президента Джо Байдена. За нее проголосовали 84 человека, против выступили 15, передает AP. Госпожа Йеллен станет первой женщиной на посту главы Минфина.

Джанет Йеллен намерена пересмотреть санкционную политику Вашингтона, чтобы «ограничительные меры использовались в стратегических целях и соответствующим образом». Как сообщают источники агентства Bloomberg, соратники Джо Байдена отдают предпочтение введению коллективных санкций.

Джанет Йеллен 74 года. В 1997–1999 годах она возглавляла Совет экономических консультантов при Билле Клинтоне, который в тот период был президентом. В 2014 году она стала первой женщиной на посту председателя Федеральной резервной системы США.

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