Путин об акциях 23 января: все имеют право выражать точку зрения, но в рамках закона

Президент России Владимир Путин прокомментировал прошедшие в субботу, 23 января, несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По мнению главы государства, выражение мнений, выходящее за рамки закона, опасно и может приводить к раскачке общества.

«Все имеют право выражать точку зрения, но в рамках закона. Выходящее за рамки закона — опасно, это уже приводило к раскачке общества, от которой страдают все. Никто не должен прибегать к нарушению закона, стараясь защитить свои амбициозные политические цели,— в политике так не делается»,— сказал господин Путин на видеоконференции по случаю Дня студенчества. В качестве примеров он привел крушение Российской Империи и развал СССР.

Президент назвал недопустимым использование несогласованных акций для достижения своих политических целей. «Все события подобного рода, о которых я сейчас говорил,— никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики»,— добавил он.

Также господин Путин заявил о недопустимости вовлечения несовершеннолетних в протесты. «Так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое»,— уточнил он.

При этом Владимир Путин добавил, что на несогласованных митингах сотрудники правоохранительных органов должны действовать в рамках закона. «Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государства, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона»,— сказал он.

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Акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января как минимум в 125 городах России. Точное число участников протестов неизвестно. По данным правозащитного центра «ОВД-инфо», всего по всей стране было задержано более 3,7 тыс. человек, возбуждено минимум 14 уголовных дел.

О последствиях протестов — в материале “Ъ” «Ох, нелегкая эта суббота».