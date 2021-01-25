На станции метро «Новые Черемушки» открыли турникеты из-за потока пассажиров

Загруженность станции «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии выросла в 1,7 раза из-за закрытия участка до станции «Беляево», сообщает Telegram-канал Дептранса Москвы. Из-за потока пассажиров на станции открыли турникеты.

«Больше всего вырос пассажиропоток на станции "Новые Черемушки". С момента открытия и до 9:30 утра ей воспользовались 14,5 тыс. пассажиров — в 1,7 раза больше, чем в прошлый понедельник. Мы временно открыли турникеты, чтобы не допустить большого скопления людей на этой станции»,— говорится в сообщении.

Также стало больше пассажиров на станциях «Чертановская» Серпуховско-Тимирязевской (5%) и «Юго-Западная» Сокольнической линии (14%). В департаменте призвали по возможности отказаться от поездок в час пик.

Участок «Беляево»—«Новые Черемушки» закрыли с 23 января до 7 февраля, чтобы проложить тоннель будущей Большой Кольцевой линии.