На Алтае предприниматель похитил 1,5 млн рублей, выделенные на обустройство автомобильных пунктов пропуска

Западно-Сибирская транспортная прокуратура направила на рассмотрение суда дело о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом рассказал заместитель главы ведомства Сергей Сафинов.

Как указывается в материалах следствия, в 2018 году предприниматель заключил с филиалом ФГКУ «Росгранстрой» три госконтракта на обустройство автомобильных пунктов пропуска в Алтайском крае. «Введя в заблуждение заказчика, он установил на автомобильном пункте пропуска Ташанта уличные светильник и облицевал стены зданий пунктов пропуска "Кулунда" и "Михайловка" панелями, характеристики которых не соответствовали требованиям технических заданий»,— говорится в материалах следствия. Филиалу «Росгранстрой», по подсчетам правоохранителей, причинен ущерб в сумме свыше 1,5 млн руб. В отношении коммерсанта возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), слушания пройдут в Центральном райсуде Барнаула.

Илья Николаев