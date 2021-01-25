Первый среди битых Хабибом Нурмагомедовым

В поединке двух претендентов на звание лучшего бойца в легком весе (до 70 кг) в смешанных единоборствах (MMA) после ухода из спорта бесспорного короля жанра Хабиба Нурмагомедова верх взял тот претендент, которые в свое время уступил россиянину в чуть более упорной борьбе. Американец Дастин Пуарье, пережив непростой первый раунд, во втором жестоко нокаутировал ирландца Конора Макгрегора, чья сумасшедшая популярность, кажется, уже совершенно не соответствует спортивному потенциалу.

У поединка, венчавшего программу очередного шоу UFC, главного в смешанных единоборствах промоушена, на «Бойцовском острове» в Абу-Даби был как бы скрытый смысл. Событием номер один 2020 года в MMA была октябрьская победа Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гейджи — 29-я в 29 матчах. Вернее, так: событием номер один было заявление Нурмагомедова после нее о завершении в расцвете сил и таланта карьеры — в статусе бесспорного короля и легкого веса, и жанра в целом, которого впереди вообще-то могло ждать еще множество успехов. UFC после него поступил неординарно, все равно оставив титул чемпиона в категории за Нурмагомедовым. Подтекст был очевиден: ну грех ведь будет не понадеяться на то, что человек, столько давший MMA в плане востребованности, все-таки передумает и вернется.

Президент UFC Дейна Уайт не скрывал, что приложит максимум усилий, чтобы уговорить российского гения передумать, а после январской встречи с ним даже произнес какие-то слова, слегка внушающие оптимизм тем, кому Нурмагомедова жутко не хватает в октагоне. Суть их была в том, что тот оценит, стоит ли возвращаться, например, посмотрев турнир UFC 257. А в нем центральным был матч бойцов, котирующихся сразу за Хабибом Нурмагомедовым и встречавшихся с ним до Гейджи. У Конора Макгрегора российский чемпион выиграл в 2018 году, отняв у ирландца долго принадлежавший тому статус наиболее заметного в смешанных единоборствах персонажа, у Дастина Пуарье — в 2019-м, укрепив свежеобретенный статус. То есть это был такой претендентский поединок, пусть не очень ясно, право на схватку с кем в нем на кону.

А ход этого поединка, второго в жизни Макгрегора и Пуарье (в 2014 году верх взял ирландец, тогда находившийся на пике), придавал актуальности воспоминаниям о том, как они уступали Нурмагомедову.

Оба поражения были досрочными, удушающими приемами, но стилистика довольно принципиально отличалась. Бой с Макгрегором превратился в сплошную демонстрацию исключительного класса и превосходства Нурмагомедова во всех аспектах MMA: он доказал, что намного сильнее недавнего короля в любом из них. Бой с Пуарье тоже, конечно, был в том числе демонстрацией класса, но чуть ли не в большей степени демонстрацией уникальной способности россиянина выкручиваться из вроде бы смертельных положений. В нем он на ногах переварил что-то предельно близкое к полноценному нокдауну, потом вырвался из грозившего удушением захвата. Иными словами, Макгрегор не доставил Нурмагомедову никаких проблем, а с проблемами, доставленными ему Пуарье, россиянин справился внешне легко лишь потому, что является необычным чемпионом, сверхчемпионом.

В бою с Дастином Пуарье поклонников ирландца, которых у него, судя по их активности в Instagram, по резонансу от новостей о событиях, связанных с бойцом — будь то события исключительно спортивные или, скажем, очередное обвинение в изнасиловании,— по-прежнему больше, чем у кого-либо в MMA, наверняка вдохновил первый раунд. В нем Макгрегор «перебил» Пуарье в стойке и без особого труда исправил ситуацию после совершенного американцем тейкдауна.

Но следующий раунд был совершенно другим. Дастин Пуарье не обратил внимания на пару тяжелых ударов Конора Макгрегора, а вслед за этим принялся интенсивно обрабатывать соперника разными приемами, самым заметным из которых выглядел лоукик — удар ногой по икре. Для Макгрегора лоукики точно были сюрпризом, и они точно доставляли жуткую боль. И, похоже, не в последнюю очередь из-за них он потерял мобильность и, зажатый у ограждения октагона, нарвался на страшную серию в исполнении Пуарье, после которой осел, словно растаявший на солнце снеговик. Рефери Херб Дин поединок остановил, зафиксировав нокаут, который неизвестно во что выльется с точки зрения расклада в легком весе.

Дастин Пуарье так и не обозначил четко свои приоритеты в будущем, сообщив разве что, что не против реванша с Конором Макгрегором, зато против боя с перспективным новичком UFC Майклом Чандлером, побившим в первом раунде Дэна Хукера, хоть эксперты и считают такое противостояние очень логичным.

Дейна Уайт признался, что еще разок поговорил с Хабибом Нурмагомедовым и «позитивного» из этого разговора извлек мало.

Нурмагомедов, по словам Уайта, сказал ему, описывая выступление Пуарье и Макгрегора: «Дейна, я на несколько уровней выше этих парней». Но Уайт постарается снова убедить Нурмагомедова, что ему стоит возобновить карьеру.

А ESPN в это время выпускал большой материал, в котором фиксировал закат Конора Макгрегора. Но соглашался в нем, что, учитывая мощь харизмы ирландца, «большие» бои у него еще будут. Никуда от Макгрегора не денешься.

Алексей Доспехов