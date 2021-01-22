В Самаре задержали двух сотрудников местного штаба Навального

Исполняющая обязанности координатора самарского штаба Алексея Навального Марина Евдокимова задержана. Об этом сообщается в Telegram-канале штаба.

Вместе с Мариной Евдокимовой задержан еще один сотрудник штаба — Максим Лавицкий. В настоящее время они находятся в Октябрьском суде Самары. На Марину Евдокимову составили административный протокол по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) за анонс несанкционированной акции 23 января в поддержку Алексея Навального.

Задержания и аресты сторонников Алексея Навального сегодня проходят во многих городах. Так, по обвинению в несанкционированной организации публичного мероприятия была арестована координатор штаба Алексея Навального во Владивостоке Екатерина Ведерникова. В Уфе были задержаны юрист местного штаба Алексея Навального Федор Телин и волонтер Ольга Комлева. В Волгограде задержан координатор местного штаба Евгений Кочегин. В Тюмени полиция составила протокол об административном правонарушении в отношении координатора местного штаба Ивана Вострикова. В Москве за призывы участвовать в не санкционированном властями митинге 23 января на девять суток арестована пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. По данным ведомства, соцсети начали активно удалять публикации с призывами к участию в несанкционированных акциях. Больше всех публикаций удалили YouTube и «ВКонтакте» — по 50%, TikTok и Instagram удалили 38% и 17% записей соответственно.

МВД предупредило об ответственности за призывы к протестам 23 января. Генпрокуратура потребовала блокировать сайты с такими призывами. СКР возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

Напомним, господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево после того, как он вернулся из Германии. Федеральная служба исполнения наказаний просит суд заменить его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Суд назначен на 2 февраля. Многие лидеры западных стран призвали власти России освободить Алексея Навального.

Подробнее — в материале “Ъ” «Алексея Навального пустили вне очереди».

Андрей Сазонов, Самара