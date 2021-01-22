Число заражений COVID-19 в Ульяновской области превысило 46 тысяч

По данным регионального оперштаба, общее количество заражений COVID-19 с начала пандемии в Ульяновской области в пятницу составило 42051 случай (без данных по Димитровграду, который относится к зоне ответственности ФМБА и ведет отдельный учет по городу атомщиков). Из них, по данным Роспотребнадзора (РПН), количество выздоровевших составляет 38195 человек (90,83% от количества заражений).

Статистика смертей от COVID-19 за сутки пополнилась еще 10 случаями, всего за период пандемии в регионе умерло 560 человек (1,34% от количества заражений). Вместе с данными ФМБА по Димитровграду общее количество заражений в пятницу составило 46309 случаев, что составляет 3,77% от численности населения региона. Суточный прирост – 257 случаев. Коэффициент распространения инфекции в регионе снизился до 0,98 (снижение распространения). Прирост заражений на 100 тыс. населения (один из основных показателей, учитываемых РПН), снизился до 20,90 случаев (в среднем по России этот показатель, по данным РПН, составляет 19,5).

Сергей Титов, Ульяновск