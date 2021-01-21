COVID-лабораторию открыли в Борской центральной больнице

В Нижегородской области открыли новую, 20-ю лабораторию по диагностике коронавируса COVID-19. Она находится в Борской центральной районной больнице. Лаборатория сможет выполнять 1,2 тыс. исследований в сутки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Создание новой лаборатории позволяет нам сохранять высокий показатель выявляемости заболевания, а значит, повышать эффективность лечения. В целом сейчас на территории региона действуют 20 лабораторий. Их максимальная мощность составляет почти 26 тыс. исследований в сутки»,— рассказал губернатор Глеб Никитин.

В ближайшее время новые лаборатории должны появиться в Кстовской и Павловской больницах и в городской клинической больнице №30 Нижнего Новгорода. Всего на открытие четырех лабораторий (с учетом Борской ЦРБ) выделили 67 млн руб., их них 41 млн руб. поступили из федеральной казны.

Анастасия Еремина