В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до -43 градусов

ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое предупреждение из-за похолодания на выходных до -43°. Спасатели просят жителей региона воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, а туристов от походов.

В МЧС отметили, что морозы повышаются риски возникновения пожаров. Так, при обогреве жилища необходимо соблюдать меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и печного отопления.

Автомобилистам спасатели рекомендуют ограничить на период холодов использование личного транспорта. При длительной стоянке автомобиля в условиях низких температур двигатель автомобиля может замерзнуть. «Если машина заглохла вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль. Без особой необходимости не следует отправляться в дальний путь, но если все же, вы отправились в дорогу, то каждый автомобилист, должен иметь при себе термос с горячим чаем, небольшой запас продуктов питания, средство связи, лопату и спички», — отметили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.