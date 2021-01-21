Режиссер обвинила руководство новосибирского театра в цензуре

Режиссер Театр.doc Анастасия Патлай обвинила руководство новосибирского театра «Глобус» в цензуре. По ее словам, причиной стало то, что руководство культурного учреждения отменило сеансы ее посвященного теме Великой Отечественной войны спектакля «Танго морген, танго пли». Показы должны были пройти 15 января и 4 февраля.

Госпожа Патлай на своей странице в Facebook заявила, что директор театра Татьяна Людмилина могла отменить спектакли после звонков «серьезных людей из кабинетов». По ее словам, госпожа Людмилина якобы сказала, что ситуация будет представлена внутри таким образом, «что всему виной отсутствие продаж».

«Перспектива тихо слить, заиграть и замолчать вопиющий факт цензуры и уничтожения спектакля, посвященного памяти города о годах войны, приведет (мне так кажется сейчас) к серьезным моральным последствиям, душевной травме (для меня), потере самоуважения»,— написала режиссер.

В свою очередь, руководство театра сообщило на странице во «Вконтакте», что перенесли показы на более поздний срок из-за «сложных моментов с продажами билетов»: «Это временные трудности, которые мы обязательно преодолеем. Но пока театр оставляет за собой право замены спектаклей в связи со зрительским спросом. Мы не планируем прощаться с этим спектаклем, несмотря на разные предложения, комментарии и мнения о нем. Следующие показы состоятся 2 апреля и 4 мая». Также театр намерен принять участие «в выяснении подлинных причин и мотивов возникновения информации, которая появилась в публичном пространстве».

Премьера документального спектакля «Танго морген, танго пли» состоялась 23 сентября 2020 года в рамках проекта «Матрица войны в опыте поколений новосибирцев» о войне и погибших родных. В репертуаре театра он стоял ежемесячно, прошли пять показов. Сама режиссер и актеры определили жанр спектакля как «коллективный сторителлинг с элементами свидетельского театра» и «реквием по бабушкам» — актрисы в спектакле рассказывают о судьбах своих бабушек.

Юлия Сасевич, Новосибирск