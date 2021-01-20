В Неаполе найдена украденная 500-летняя копия картины да Винчи «Спаситель мира»

Полиция Неаполя обнаружила и изъяла в одной из квартир картину, написанную 500 лет назад,— копию знаменитой картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Как сообщает BBC, картина была спрятана в шкафу в спальне квартиры, где проходил обыск по делу, не связанному с картиной.

По итогам операции по подозрению в скупке краденых произведений искусства был задержан владелец квартиры, который утверждал, что приобрел эту картину на блошином рынке. Личность задержанного не раскрывается, указывается лишь, что ему 36 лет.

Считается, что эта копия картины «Спаситель мира» была написана одним из учеников да Винчи, по одной из версий — Джироламо Алибранди, незадолго до смерти самого да Винчи. До похищения картина находилась в церкви Сан-Доменико-Маджоре в Неаполе. Поскольку помещение, в котором находилась картина, в течение нескольких месяцев было закрыто для посещения из-за пандемии, пропажа картины не была замечена сотрудниками. Следов взлома не обнаружено. Полиция Неаполя не уточняет, когда именно могла произойти кража.

Напомним, в ноябре 2017 года оригинал «Спасителя мира» из коллекции российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева была продана за $450 млн.

Подробнее о рекордной сделке читайте в публикации “Ъ” «Спас златотворный».

Алена Миклашевская