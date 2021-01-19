Минздрав считает ненужным тест на коронавирус перед вакцинацией

Для прохождения вакцинации от коронавируса сдавать тест на антитела и ПЦР необязательно, говорится в сообщении на сайте Минздрава России.

«В письме, направленном Минздравом России в субъекты Российской Федерации, отдельно отмечено, что при подготовке к вакцинации отсутствует необходимость проведения лабораторных исследований на наличие иммуноглобулина G и М. Исследование методом ПЦР перед вакцинацией проводится только при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными Sars-cov-2 в течение последних 14 дней) или при наличии одного из симптомов COVID-19 за последние две недели»,— сообщает министерство.

В день вакцинации пациента должен осмотреть врач, добавили в министерстве. Если температура тела превышает 37 градусов, вакцинацию не проводят. Переболевшие коронавирусом и люди с положительным тестом на антитела не прививаются.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».