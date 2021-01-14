Минфин премировал инвесторов

Результаты первых аукционов года по размещению ОФЗ оказались для Минфина хуже декабрьских. По двум выпускам спрос не дотянул и до 50 млрд руб., а объем размещений составил всего 31 млрд руб. Даже для такого результата Минфину пришлось пойти на уступки инвесторам и дать заметную премию. Низкий спрос на госбумаги наблюдается как со стороны российских банков, так и иностранных инвесторов. С учетом масштаба планов заимствований на весь год Минфину будет тяжело их исполнить без размещения ОФЗ с плавающим купоном.

Состоявшиеся 13 января безлимитные аукционы по размещению ОФЗ завершились не слишком успешно для Минфина. Инвесторам предложили два выпуска: семилетний с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и девятилетний с привязкой купона к инфляции (ОФЗ-ИН). Но если на последнем прошлогоднем аукционном дне с двумя выпусками спрос в сумме составлял 147 млрд руб., то в начале этого года — втрое меньше, 49 млрд руб. В результате Минфин разместил бумаги двух выпусков всего на 31 млрд руб.

«Для размещения ОФЗ-ПД эмитенту пришлось увеличить "премию" по доходности до 6 б. п. к уровню вторичного рынка, тогда как в декабре она достигала 3 б. п. В случае ОФЗ-ИН премия составила 18 б. п. против 16 б. п. на аукционе в декабре»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Размещения 13 января прошли при не самых удачных рыночных условиях.

В начале первой полноценной рабочей недели года на рынке ОФЗ наблюдалось снижение цен на фоне аналогичной динамики на всех долговых рынках вслед за гособлигациями США, доходность которых со сроком обращения десять лет достигла десятимесячного максимума.

«Дополнительное давление на ОФЗ оказывала высокая волатильность российской валюты. По итогам первых двух дней текущей недели доходность госбумаг выросла в среднем по рынку на 12 б. п., а по коротким выпускам — 15–25 б. п.»,— отмечает Александр Ермак. «Свой вклад в низкий спрос на аукционах внесло и отсутствие избыточной ликвидности в банковском секторе»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Не добавляют оптимизма инвесторам и возросшие риски введения дополнительных санкций против России на фоне обвинений в кибератаке на госучреждения США

Тем более что после победы на выборах в Сенат в штате Джорджия Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса США. В таких условиях участники рынка отмечают низкий спрос на российские бонды со стороны международных инвесторов, которые были основными покупателями в декабре. По оценкам аналитиков SberCIB Investment Research, основанным на данных НРД, с 28 декабря по 8 января отток нерезидентов из ОФЗ уже составил 13,5 млрд руб. «В последние дни прошлого года нерезиденты продавали облигации, скорее всего закрывая позиции перед окончанием календарного года»,— отмечает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Николай Минко.

В результате низкой активности инвесторов Минфин с первого аукциона начал выбиваться из графика реализации плана по заимствованию на квартал (1 трлн руб.).

Для его исполнения, по оценкам Александра Ермака, еженедельно необходимо размещать ОФЗ на сумму более 90 млрд руб., а с учетом результатов первого аукционного дня сумма выросла до 97 млрд руб. В целом за год Минфин планирует занять 3,7 трлн руб. Это на треть ниже заимствований в 2020 году, но все равно очень амбициозный планы, если учесть, что министерство решило обходиться выпусками ОФЗ с фиксированной ставкой купона. В прошлом году почти две трети всего объема размещений пришлось на ОФЗ с плавающим купоном (флоатеры), которые пользовались повышенным спросом у российских банков.

С учетом все еще высокой инфляции ведомство, скорее всего, продолжит предлагать инфляционные выпуски, считает Николай Минко. Однако этого недостаточно для выполнения плана по заимствованию, в прошлом году на ОФЗ-ИН пришлось чуть более 3% всего объема размещений. Для выполнения планов, считает Михаил Васильев, Минфину придется увеличить предоставляемые премии по доходности или задействовать флоатеры.

Еврооблигации открывают сезон В среду МКБ завершил размещение пятилетних еврооблигаций, номинированных в евро. Спрос на бумаги, по данным собеседника “Ъ” на рынке, превысил €1,1 млрд. В итоге первоначальный ориентир доходности был снижен с 3,5% до 3,25%, а объем размещения составил €600 млн. Это лучше результатов размещения аналогичных бумаг в 2019 году, тогда банк привлек €500 млн под 5,15%. Вместе с тем, как отмечает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков, МКБ предложил привлекательную премию, предыдущий выпуск в евро с погашением в 2024 году торгуется с доходностью 2,5%. По его словам, для крупных российских компаний рынок еврооблигаций остается открытым, но после прошедшего роста доходности US Treasuries условия привлечения ухудшились по сравнению с осенью прошлого года. В среду стало известно, что Совкомбанк планирует разместить «социальные» еврооблигации в долларах со сроком обращения 3–5 лет. С четверга начнутся конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки. Виталий Гайдаев Читать далее

Виталий Гайдаев