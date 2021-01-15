Crocus Group вышла на Восточный

Структура бизнесмена Араза Агаларова построит аэропорт для «Роскосмоса». Госкорпорация и компания Crocus Group в конце декабря подписали контракт. Проект обойдется более чем в 28 млрд руб., и завершить его планируется в середине декабря 2024 года. Crocus при этом получил контракт без конкурса, в качестве единственного поставщика для выполнения гособоронзаказа. Как следует из приложения к документу, аэропорт на космодроме Восточный сможет принимать самолеты типа Ил-76 или Ан-124-100, которые будут летать как на внутренних, так и на международных линиях.

Почему поставщика для такого проекта выбрали без конкурса? На этот вопрос ответил руководитель организации «Гражданский контроль государственных закупок» Дмитрий Доброштан: «Если мы посмотрим вообще практику заключения контрактов у единственного поставщика, ну и действующее законодательство в том числе, то мы увидим, что первоначально такое желание должно исходить от самого заказчика. Соответственно, "Роскосмос" захотел, чтобы у него был единственный поставщик.

То есть, как я понимаю, они провели какой-то мониторинг, посмотрели тех, кто есть на рынке, и выступили с данным предложением уже, скажем, непосредственно к правительству, потому что действующее законодательство, а именно 44-й Федеральный закон, позволяет правительству определять единственных поставщиков.

Закон не предусматривает прямых каких-либо ссылок на то, что заказчик может выбирать. Заказчик по своему, так сказать, внутреннему убеждению и по собранной информации посылает запросы тем, кто может это выполнить, получает ответы и уже по какому-то своему внутреннему документу может принять решение о выборе поставщика.

Но могла быть и другая процедура: "Роскосмос" мог разослать какие-то письма потенциальным исполнителям, и тот, кто предложил наилучшие условия, его как раз и выбрали. Потому что если мы посмотрим это же законодательство, то мы увидим, что за эти бюджетные средства, которые "Роскосмос" потратит на строительство этого комплекса, будут проверки, в том числе и Счетной палатой. Счетная палата, соответственно, будет проверять, и уже будут возникать вопросы, а почему был выбран именно Crocus Агаларова, и уже непосредственно должностные лица "Роскосмоса" должны будут объяснить почему».

Предполагается, что аэропорт на космодроме Восточный займет площадь более чем в 41 гектар, и в нем будут работать более 1,5 тыс. сотрудников. Судя по тому, что авиагавань в основном рассчитана на транспортные самолеты, ее будут использовать в первую очередь для логистических нужд космодрома, говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. При этом стоимость проекта нельзя назвать завышенной, уверен эксперт: «Целевая нагрузка для запуска космических ракет-носителей плюс доставка какого-то специального оборудования, материалов, имеющих высокую стоимость и размеры, позволяющие доставить авиатранспортом, в таких случаях очень широко используется именно авиадоставка. Мы знаем, что, к примеру, большая взлетно-посадочная полоса есть на аэродроме космодрома Байконур. Она, соответственно, тоже может обеспечивать прием и отправку воздушных судов, включая сверхтяжелые транспортные самолеты Ан-124-100.

Что касается стоимости, она обусловлена трудностями доставки непосредственно на место строительства строительной техники, различных материалов и оборудования.





Проведение подобных работ где-нибудь в центральной части России было бы, вероятно, незначительно, но все-таки дешевле, но в целом можно утверждать, что вынесенные на госзакупки цены не являются завышенными уж точно».

«Роскосмос» и ранее пытался привлечь компанию Crocus Group к проекту по строительству Восточного. В 2019-м речь шла о возведении второй очереди космодрома, однако тогда бизнесмен Араз Агаларов отказался от сделки.

Владимир Расулов