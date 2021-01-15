Китайский экспорт испытал вирусный рост

Экспорт Китая по итогам 2020 года вырос, несмотря на пандемию, на 3,6% по сравнению с 2019-м, до рекордных $2,59 трлн. При этом импортные поставки в КНР сократились на 1,1%, до $2,06 трлн, свидетельствуют опубликованные в четверг данные китайской таможни. В 2019 году рост экспорта составлял всего 0,5% после подъема на 9,9% в 2018-м. Импорт тогда сократился на 2,8% против роста на 15,8% в 2019-м. Сальдо торгового баланса Китая по итогам 2020 года увеличилось до $535 млрд — максимума с 2015 года.

Объем торговли с Россией в 2020 году, по китайским данным, сократился на 2,9%, до $107,76 млрд, в том числе экспорт КНР в РФ вырос на 1,7%, до $50,58 млрд, тогда как российские поставки в Китай на фоне сокращения мировых цен на нефть сократились на 6,6%, до $57,18 млрд. Оборот КНР с США, напротив, вырос на 8,3%, до $586,73 млрд. В том числе китайский экспорт увеличился на 7,9%, до $451,81 млрд, а поставки американских товаров в Китай — на 9,8%, до $134,9 млрд. Этому способствовало, в частности, действие соглашения об увеличении закупок американской продукции в обмен на снижение пошлин, подписанного в прошлом январе.

«Рост экспорта поддержало увеличение потребления товаров, в том числе электроники и мебели, при сокращении потребления услуг на фоне действия ограничений»,— указывают в Capital Economics. Там замечают, что такое увеличение поставок не будет долгим — с учетом постепенного снятия ограничений в странах—партнерах Китая по мере расширения вакцинации. Импорт КНР к концу года показал резкий рост — с учетом падения цен в объеме прирост мог составить около 10%, но и здесь ожидается замедление по мере исчерпания эффекта стимулирующих мер для экономики, полагают в центре.

Исходя из роста экспорта и сокращения импорта КНР, в ING указывают, что эта страна в прошедшем году увеличила свою долю в мировой торговле (в 2019-м она составляла примерно 13,4%, для 2020-го она пока не определена) несмотря на логистические ограничения: на 41% выросли поставки медицинских товаров, на 29% — текстиля, на 24% — домашних устройств. По крупнейшей статье экспорта — автоматизированному оборудованию — рост составил 11%. В то же время резко вырос ввоз в Китай мяса (плюс 59%) и соевых бобов (12%). Поставки косметики выросли на 29,4%, ввоз микросхем — на 14,6%.

Татьяна Едовина