Ле Корбюзье выудили из Сены

Ранняя работа Ле Корбюзье (1887–1965), баржа «Луиза Катерина», которую знаменитый архитектор переоборудовал в 1929 году для Армии спасения, поднята со дна Сены. Два с лишним года назад авария, казалось, положила конец планам устройства на судне музея. Но благодаря японской архитектурной ассоциации Architectural Design Association of Nippon работы по музеефикации памятника продолжатся. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

800-тонное бетонное чудовище вернулось из вод речных и вновь пришвартовано на набережной Парижа у Аустерлицкого моста. 10 февраля 2018 года «Луиза Катерина» затонула у стенки речного порта. В дни паводка Сены баржу вынесло на причал, а когда вода стала уходить, ее попытались снять с мели и повредили корпус. За двадцать минут она скрылась под водой. Потребовалась целая спасательная операция, чтобы поднять судно.

Баржа «Луиза Катерина» не самое эффектное произведение Ле Корбюзье. Зато история у нее замечательная.

Две женщины вдохновили и оплатили ее создание — в честь третьей. Все три были знамениты и талантливы, а одна еще и сказочно богата, и жили они, не особо подчиняясь морали, тупо утверждавшей, что женщине следует любить мужчин. Французская художница Мадлен Циллхардт (1863–1950) выкупила в 1929 году старую баржу, чтобы устроить на ней ночлежку. Страстная любительница музыки, пианистка и органистка американка Винаретта Зингер, княгиня Эдмон де Полиньяк (1865–1943), нашла для этой работы архитектора. Назвали баржу в честь швейцарской художницы Луизы Катерины Бреслау (1856–1927), многолетней подруги Мадлен Циллхардт.

Судно, которое раньше звали «Льеж», построили более ста лет назад, в 1915–1919 годах. Несамоходная баржа с корпусом, ради военной экономии отлитым из железобетона, возила уголь из Руана в Париж. После Первой мировой войны ее забросили в городском порту.

Американка Зингер благодаря французскому титулу княгини и состоянию, которые она унаследовала от своего отца, изобретателя швейной машинки, смогла сделать много хорошего. Например, создала существующий до сих пор именной фонд Зингер-Полиньяк, поддерживающий музыкантов. Она также помогала в 1930-х годах Армии спасения заботиться о бездомных. Целых три проекта убежищ для клошаров, строительство которых она финансировала, были доверены ее знакомому архитектору Ле Корбюзье. Де Полиньяк думала поручить швейцарцу и собственный дом, но, судя по архивным материалам Fondation Le Corbusier, дело не пошло дальше эскизов, выполненных, возможно, в благодарность за заказы.

Ну а пока здания строились, Ле Корбюзье занялся срочным переоборудованием во временное убежище купленной в Руане баржи.

Он поднял над 80-метровой палубой этаж и террасу. Выше было невозможно: согласно правилам, суда должны свободно проходить под городскими мостами. Он разместил внутри корпуса на всю его длину и восьмиметровую ширину «неф» с двухэтажными кроватями на 160 человек и помещение столовой. К ним он добавил душевые, кладовки и две крошечные каюты-квартиры для капитана баржи и директора общежития, а также разбил сад на верхней палубе. Работы завершились в первый день нового 1930 года. Предполагалось, что зимой «Луиза Катерина» будет давать ночлег парижским клошарам, а летом, пришвартованная за городом, превращаться в лагерь для детей бедняков.

Типовая баржа с помывочной и нарами — натуральная пародия на наш конструктивизм. Разве что советские дома-коммуны не плавали по Сене. «Луиза Катерина» была временным решением, но, как бывает почти всегда, стала постоянным. Баржа с надписью Asile Flottant, «Плавучее убежище», пережила войну, оккупацию, нескольких президентов и использовалась до 1994 года, когда префектура закрыла ночлежку, сочтя, что она стала опасной для жилья.

В 2002-м ее купили вскладчину несколько друзей, решивших спасти работу Ле Корбюзье и создать Association Louise Catherine. Среди них были соседи «Луизы Катерины» по причалу, семья музыкальных издателей Кертекьян, а также известный архитектор Мишель Канталь-Дюпар, много занимавшийся парижскими набережными и каналами. Они добились к 2008 году включения судна в список культурного наследия, мечтали провести ремонт и открыть на барже музей современного искусства и архитектуры. Но постепенно дело застопорилось, а авария 2018 года и вовсе рисковала сделать реставрацию невозможной. В 2019-м Association Louise Catherine объявила о банкротстве, и баржу, еще лежавшую на дне, купила японская ассоциация Architectural Design Association of Nippon (ADAN).

Японцы пришли на помощь не только из уважения к наследию европейского модернизма.

Вместе с Ле Корбюзье в 1929-м над проектом плавучего убежища работал его соратник и ученик Кунио Маекава (1905–1986), ставший одним из основателей современной японской архитектуры. ADAN собиралась открыть свой архитектурный музей в 2022 году. Пандемия заставила работы отложить, но теперь у баржи появились шансы остаться на плаву, раз целая армия уже собралась ради ее спасения.