Фонды отключают умные счетчики

По данным “Ъ”, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский фонд Mubadala хотят выйти из совместного с госхолдингом «Россети» проекта внедрения интеллектуальных систем учета в трех регионах РФ. Партнеры проведут досрочный пут-опцион в начале 2020 года, а их доли обязаны будут приобрести «Россети». После чего госхолдинг, вероятно, будет самостоятельно реализовывать незавершенный партнерами проект внедрения интеллектуального учета в Ярославской области.

РФПИ и арабский фонд Mubadala могут выйти из консорциума «Инфраструктурные инвестиции-3» (у Mubadala 51% через «Серти Севенз Инвестмент Компани ЛЛС»), сообщили источники “Ъ”, знакомые с ситуацией, и подтвердили стороны сделки. Как уточняют собеседники “Ъ”, опцион на продажу долей РФПИ и Mubadala должен открыться в 2020 году, их пакеты выкупят «Россети». Цену выкупа стороны не раскрывают, но собеседники “Ъ” отмечают, что она формируется из суммы вложенных в проект инвестиций и накопленного процента доходности.

Согласно паспорту инвестпроекта, при его реализации использовались средства ФНБ в объеме 1,1 млрд руб., 800 млн руб. составили займы, и еще до 800 млн руб. могли выделить инвесторы. «Россети» обязаны возвращать средства ФНБ и коммерческий долг в течение реализации проекта, даже если потери электроэнергии не снизятся. В 2014 году гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев говорил, что минимальная доходность для фонда по проекту с «Россетями» составит 8% годовых.

Фонд был создан в 2014 году для совместного с «Россетями» внедрения технологии smart metering (система интеллектуального учета потребления электроэнергии) в трех регионах России — Калининградской, Ярославской и Тульской областях. После пилотных регионов проект предполагалось распространить на всю страну, средний показатель потерь по регионам должен был снизиться на 14%.

Согласно условиям сотрудничества, расположенные в этих регионах распредсетевые структуры «Россетей» — МРСК Центра, «Янтарьэнерго» и МРСК Центра и Приволжья — должны брать в аренду оборудование «Инфраструктурных инвестиций-3». На конец 2018 года сумма поручительств «Россетей» за дочерние структуры по данному проекту составляла 11,6 млрд руб.

В целом проект был успешно реализован в Калининградской и Тульской областях, но в Ярославле он де-факто даже не начинался, что вызвало нарекания со стороны Счетной палаты. В мае 2019 года аудиторы призывали актуализировать проект: вместо одного года сроки его реализации затянулись более чем на три, а в Ярославской области, как отмечали аудиторы, работы были прекращены еще в 2016 году. Осенью 2018 года глава «Россетей» Павел Ливинский в интервью «Интерфаксу» сообщал, что «на примере "Тулаэнерго" снижение потерь составило 15,3%, в "Янтарьэнерго" — 12,5%», признав при этом, что «определенные задержки по Ярославской области были».

В РФПИ сообщили “Ъ”, что консорциум рассматривает возможность выхода из проекта «по истечении пятилетнего горизонта инвестирования, предусмотренного документацией проекта». Проект на практике показал возможность значимого снижения потерь электроэнергии, уточнил представитель фонда. В «Россетях» добавили, что Mubadala и РФПИ воспользовались правом промежуточного пут-опциона и выходят из проекта досрочно (срок реализации восемь лет), о чем партнеры уже уведомили компанию. «Условия выхода определены пут-опционом, соответственно, сумма выкупа также будет определена исходя из условий опциона на момент акцепта»,— уточнили в компании, добавив, что в результате произойдет смена собственника «Инфраструктурных инвестиций-3», при этом сумма средств ФНБ не изменится. Реализацию проекта в Ярославле «Россети» продолжат уже по новым параметрам, которые сейчас утверждаются профильными министерствами.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что участие РФПИ и Mubadala в этом проекте непринципиально для «Россетей»: условия для инвесторов — гарантированная доходность в 8% и фактически нулевые риски — приравнивают стоимость этих средств к привлечению долга самими «Россетями» по вполне рыночной ставке.

Татьяна Дятел, Полина Смертина