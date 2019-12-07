Саудовская Аравия оторвала квоту от себя

Страны ОПЕК+, как и предполагалось, договорились с 2020 года сократить добычу нефти еще на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом лидер ОПЕК Саудовская Аравия объявила о готовности дополнительно сократить добычу на 400 тыс. б/с в первом квартале 2020 года, в результате чего сокращение достигнет 2,1 млн б/с. Россия увеличит свои обязательства по сокращению на 70 тыс. б/с, но при этом сможет не учитывать в своей квоте добычу газового конденсата. Несмотря на то что действия ОПЕК+ выглядят решительными, аналитики аккуратны в прогнозах: сделка хоть и будет поддерживать цены на нефть, но едва ли приведет к их значительному росту.

Саудовская Аравия снизит добычу нефти в первом квартале 2020 года до 9,74 млн б/с, рассказал министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман. Таким образом, господин бен Сальман подтвердил добровольную готовность королевства добывать на 400 тыс. б/с меньше квоты по действующему соглашению ОПЕК+ (10,1 млн б/с). Однако он оговорился, что добровольное перевыполнение обязательств со стороны Саудовской Аравии «продолжится, только если мы будем видеть, что все привержены тому, что они должны делать». Отметим, что обсуждение сделки ОПЕК+ проходило в преддверии IPO Saudi Aramco.

Напомним, 5 декабря страны ОПЕК+ согласились ужесточить соглашение об ограничении добычи нефти, дополнительно снизив добычу на 500 тыс. б/с. Таким образом, общий объем сокращения от уровня октября 2018 года вырастет до 1,7 млн б/с, а с учетом позиции Саудовской Аравии он может достигнуть 2,1 млн б/с. Всего квота стран ОПЕК вырастет на 350 тыс. б/с, другие государства в рамках сделки согласились сократить добычу еще на 150 тыс. б/с. В том числе квота РФ без учета газового конденсата, добычу которого решили исключить из сделки, вырастет на 72 тыс. б/с, до 300 тыс. «Мы пришли к выводу, что в период падения спроса в первом квартале целесообразно для балансировки рынка дополнительно обеспечить сокращение добычи»,— пояснил 6 декабря глава Минэнерго РФ Александр Новак, добавив, что при нынешней квоте 228 тыс. б/с РФ может добывать до 10,4 млн б/с. «То есть мы все равно 228 тыс. б/с сокращаем, только по нефти чисто, конденсат он как бы не учитывается»,— добавил господин Новак.

Сразу после объявления о договоренностях нефть Brent подорожала на 2%, почти достигнув уровня $65 за баррель.

Дополнительное сокращение несколько улучшит баланс рынка нефти в первом квартале 2020 года, при этом дополнительный плюс для России — исключение из расчета квоты газового конденсата, полагает аналитик АКРА Василий Танурков. Но рассчитывать на серьезный рост цен на нефть не стоит, отмечает он: дополнительное сокращение просто стабилизирует цены в условиях сезонного снижения спроса зимой и роста добычи в странах вне ОПЕК+.

Снижение квот обусловлено опасениями по поводу замедления роста мировой экономики, что может привести к замедлению роста спроса на нефть, соглашается Дмитрий Маринченко из Fitch. По его словам, Саудовская Аравия в отдельные месяцы добывала меньше своей квоты, чтобы уравновесить рынок. Новое соглашение должно помочь снять этот дополнительный груз с Эр-Рияда и более справедливо распределить бремя по дополнительной балансировке рынка между странами ОПЕК+. Рост цен выше $65–70 за баррель — сейчас не самый вероятный сценарий, соглашение скорее будет способствовать стабилизации цен, чем их росту, считает господин Маринченко. Он также отмечает, что пока не вполне ясно, как исключение газового конденсата из сделки повлияет на добычу России, но в любом случае вряд ли Россия будет иметь возможность нарастить ее.

По мнению Антона Усова из KPMG, РФ выигрывает от новой сделки: «Стабильность на рынке очень важна, особенно в условиях нестабильного видения долгосрочного спроса, слабости мировой экономики и торговых войн». «Для нашей страны стабильная цена в диапазоне $60–70 за баррель — это большая удача,— считает аналитик.— Отсутствие сделки привело бы к обвалу цены».

Дмитрий Козлов