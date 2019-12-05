ЮИТ продолжит заниматься девелоперским бизнесом в Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Тюмени, где будет пополнять свой земельный банк. Об этом заявил генеральный директор компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Теему Хелпполайнен.

Полностью процесс реструктуризации компания планирует завершить в первом квартале 2020 года.

По его словам, у ЮИТ есть стратегия расположения новых объектов, в ближайшее время, возможно, будет анонсирован запуск новых проектов. Однако они точно не будут располагаться в «золотом треугольнике». Строить элитное жилье компания не планирует.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Мы не будем меньше строить — мы предложим больше услуг»