От особого к строгому

Суд приступил к рассмотрению в особом порядке дела бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова, обвиняемого во взяточничестве. Подсудимый признал свою вину и помог следствию собрать доказательства в отношении других фигурантов. Обвинение предложило назначить господину Ральникову четыре года колонии строгого режима с зачетом времени, проведенного им под домашним арестом. Сторона защиты попросила о снисхождении к подсудимому и изменения инкриминируемой ему статьи обвинения на более мягкую.



В Ленинском районном суде Ростова началось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУ ФСИН России по Ростовской области Сергея Ральникова, обвиняемого в получении взяток в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере (два эпизода по ч. 6 ст. 290 УК РФ, три эпизода по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Рассмотрение проходит в особом порядке, так как обвиняемый признал вину и согласился сотрудничать со следствием и помог следователям собрать доказательства в отношении остальных фигурантов.

По версии следствия, с июля 2016 года по май 2017 года Сергей Ральников, сговорившись с занимавшим тогда пост руководителя ГУ ФСИН России по Ростовской области Сергеем Смирновым, получил частями от четырех представителей коммерческих организаций взятки в общей сумме более 11 млн руб.

Кроме того, с января 2016 года по май 2017 года они, действуя по договоренности с начальником отдела тылового обеспечения ГУ ФСИН по Ростовской области Александром Асютиным, получили от неустановленного лица часть из предназначавшейся им взятки в сумме 450 тыс. руб. Взятки руководители ГУ ФСИН якобы получали за заключение договоров поставки товаров для нужд уголовно-исполнительной системы между предприятиями и колониями.

Отметим, что во время следствия Сергей Смирнов умер в больнице после попытки суицида. Его дело выделено в отдельное производство в связи со смертью. Дело Александра Асютина также выделено в отдельное производство и уже рассматривается в суде.

В ходе заседания судья огласил смягчающие обстоятельства, к которым отнесены гипертоническая болезнь обвиняемого, полученная до момента задержания, положительная характеристика по месту жительства и наличие двух несовершеннолетних детей. Кроме того, он отметил, что ранее к уголовной ответственности господин Ральников не привлекался и с 2018 года работает исполнительным директором ООО ТД «Кущевский».

Обвиняемый ходатайствовал приобщить к делу положительные характеристики с нового места жительства, с места работы, и от настоятеля храма Св. Луки Крымского, прихожанином которого он является.

С учетом этого и активного сотрудничества подсудимого со следствием, прокурор предложил назначить господину Ральникову совокупное наказание по всем эпизодам в виде четырех лет колонии строгого режима. Он попросил суд зачесть два года, проведенные господином Ральниковым под стражей и под домашним арестом.

Адвокат господина Ральникова Владимир Лившиц попросил суд снисходительнее отнестись к его подзащитному, изменить категорию преступления и назначить минимальное возможное наказание. «Я хотел бы обратить ваше внимание, что Ральников признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Он был заместителем руководителя ГУ ФСИН и в течение всей своей службы находился под беспрецедентным психологическим давлением. Все принесенные взяткодателями деньги он относил Смирнову.

Он делал это не ради наживы. Это было условиями службы, которые сложились во многих вертикальных структурах, когда начальник собирает деньги с подчиненных. Поэтому у Ральникова не было других вариантов поведения»,— сказал в ходе прений господин Лившиц.

«Если есть возможность, прошу вас смягчить категорию моего нарушения, с учетом того, что я являюсь кормильцем трех семей, находился под стражей, работал. Неужели я настолько опасен для общества, что меня нужно изолировать в строгие условия? Я не нанес ущерба государству. Более того, за полтора года моей службы в ГУ ФСИН производство поднялось в два раза, а зарплаты у некоторых осужденных доходили до 30 тыс. руб. в месяц»,— рассказал суду обвиняемый.

Суд отложил заседание для подготовки подсудимого к выступлению с последним словом. Оно состоится 11 декабря. Владимир Лившиц не стал комментировать “Ъ-Юг” ход процесса.

Дарья Голякова