Цифры для выигрыша

Когда мы на ходу вызываем Сири, Алису или хвалим Гугл, то запускаем огромный и непростой организм, на который трудится целая отрасль по хранению и организации доступа к различным данным. Узнать об этой невидимой обычному водителю работе мне довелось в Болонье, на заводе известного производителя мотоциклов Ducati – он активно проводит диджитализацию, и в этом ему помогает компания NetApp.

Валерий Чусов

«Автопилот» стал единственным российским СМИ на мероприятии, рассказывающим о сотрудничестве двух компаний. Пришлось вспоминать английские слова из области IT – благо большинство из них такие же, как и в русском.

Гоночное подразделение Ducati Corse много лет занимает призовые места в чемпионатах по мотогонкам. Но не только благодаря совершенству мотоциклов и мастерству пилотов. Ducati Corse использует большие массивы данных, анализ которых позволяет улучшить конструкцию мотоциклов и планировать стратегию гонок. Эта работа публике обычно не видна. Скорости за «триста» на прямиках, леденящие кровь наклоны в поворотах, рев литровых 260-сильных моторов. Это да! Но за этим впечатляющим действом стоят точнейшие расчеты. Результаты измеряются в тысячных долях секунды. Чтобы получить точную информацию, на мотоцикле стоит более 60 датчиков.

Когда мотоцикл команды Ducati Corse неподвижен, на нем можно разглядеть логотипы спонсоров и партнеров. Главный, конечно, Audi – ведь именно этой компании, через ее «дочку» Automobili Lamborghini, принадлежит Ducati c 2012 года. Один из самых крупных среди логотипов других партнеров – логотип NetApp. Компания занимает одно из первых мест в мире по поставкам внешних систем хранения данных и предоставляемому месту в облачных хранилищах. Сейчас NetApp обеспечивает хранение нескольких сотен терабайт информации для Ducati.

Долина моторов

Болонья считается кулинарной столицей Италии, но для фаната автомобилей, конечно же, важнее то, что это также столица области Эмилия-Романья, где расположена так называемая Terra dei Motori. В Болонье и сейчас работает завод Ducati. Здесь же была 105 лет назад основана Maserati – трезубец на ее эмблеме позаимствован у статуи на главной площади города. Позже Maserati переехала в Модену – от Болоньи всего полсотни километров. В Модене 60 лет назад основал свою компанию италоаргентинец Алехандро де Томазо. Pagani – тоже рядом. Орасио Пагани до создания своей компании работал на Lamborghini. Что неудивительно – Cант-Агата-Болоньезе совсем недалеко. Маранелло, где квартирует штаб-квартира Ferrari, от Болоньи всего в 18 километрах. В Эмилии-Романье делают гоночные автомобили Dallara. А еще в «долине моторов» примерно полтора десятка автомобильных музеев и два десятка частных коллекций.

Нет ничего второстепенного

В 2018 году разрыв между победителем гонок и вторым гонщиком был 0,029 секунды, в 2019-м – 0,023. Разница между первым и последним участником этапа MotoGP в Катаре составила 9,6 секунды. В 2004 году их отделяло друг от друга более минуты! Теперь в гонках нет несущественных деталей – необходимо учитывать и анализировать все.

В ходе практики и гонок датчики на мотоциклах собирают множество их характеристик. Данные сбрасываются при заезде в боксы в локальный мобильный центр-данных NetApp. Он хорошо защищен, чтобы выдерживать транспортировку на гонки. Также данные немедленно передаются в штаб-квартиру Ducati Corse.

Всего пятнадцать лет назад данные с одной гонки помещались на один DVD или даже CD. Сейчас за одну гонку команда собирает до 300 Гб. NetApp должна обеспечить их хранение и доступность. Гибридная облачная модель предполагает использование любых удобных и доступных хранилищ и многократное дублирование данных. Для этого задействуются различные ресурсы, в том числе Google Cloud, Microsoft Azure, AWS. Разумеется, по согласованию с клиентом.

Тень радио

Ducati начинала с производства радиодеталей и радиоприемников и сопутствующей продукции типа микрофонов. Происхождение сказывается – именно в Болонье жил и проводил свои опыты с радиосвязью Гульельмо Маркони. В честь него назван местный аэропорт. Ducati, можно сказать, уже тогда занялась сферой обработки информации. К радиоприемникам присоединились не только микрофоны, но и кинопроекторы, фотокамеры. бинокли и калькуляторы. Да, калькуляторы – механические счетные машины с электроприводом. Ducati выпускала и первую в Италии электробритву. Первый мопед Cucciolo («Щенок») Ducati выпустила в 1946 году, а в 1949-м начала производство мотоциклов.

С трека – на улицы

Если у вас есть не только смартфон, но и мотоцикл Ducati, то вы просто обязаны скачать приложение Ducati Link. В 2018 году в мире было около 15 тысяч подключенных мотоциклов Ducati, в 2020-м их должно стать в десять раз больше. Приложение подключается к мотоциклу через Bluetooth и получает от него информацию о важнейших параметрах – скорости, углу наклона, ускорению и т.п. Через приложение можно устанавливать настройки самых разных режимов работы. Также приложение позволяет находить новые направления и делиться как деталями пройденных маршрутов, так и впечатлениями с другими мотоциклистами.

Да, все эти компьютерные сервисы работают с механизмами, но главная их задача – помогать людям.