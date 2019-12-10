Цифры для выигрыша

Когда мы на ходу вызываем Сири, Алису или хвалим Гугл, то запускаем огромный и непростой организм, на который трудится целая отрасль по хранению и организации доступа к различным данным. Узнать об этой невидимой обычному водителю работе мне довелось в Болонье, на заводе известного производителя мотоциклов Ducati – он активно проводит диджитализацию, и в этом ему помогает компания NetApp.
«Автопилот» стал единственным российским СМИ на мероприятии, рассказывающим о сотрудничестве двух компаний. Пришлось вспоминать английские слова из области IT – благо большинство из них такие же, как и в русском.
Гоночное подразделение Ducati Corse много лет занимает призовые места в чемпионатах по мотогонкам. Но не только благодаря совершенству мотоциклов и мастерству пилотов. Ducati Corse использует большие массивы данных, анализ которых позволяет улучшить конструкцию мотоциклов и планировать стратегию гонок. Эта работа публике обычно не видна. Скорости за «триста» на прямиках, леденящие кровь наклоны в поворотах, рев литровых 260-сильных моторов. Это да! Но за этим впечатляющим действом стоят точнейшие расчеты. Результаты измеряются в тысячных долях секунды. Чтобы получить точную информацию, на мотоцикле стоит более 60 датчиков.
Когда мотоцикл команды Ducati Corse неподвижен, на нем можно разглядеть логотипы спонсоров и партнеров. Главный, конечно, Audi – ведь именно этой компании, через ее «дочку» Automobili Lamborghini, принадлежит Ducati c 2012 года. Один из самых крупных среди логотипов других партнеров – логотип NetApp. Компания занимает одно из первых мест в мире по поставкам внешних систем хранения данных и предоставляемому месту в облачных хранилищах. Сейчас NetApp обеспечивает хранение нескольких сотен терабайт информации для Ducati.
Нет ничего второстепенного
В 2018 году разрыв между победителем гонок и вторым гонщиком был 0,029 секунды, в 2019-м – 0,023. Разница между первым и последним участником этапа MotoGP в Катаре составила 9,6 секунды. В 2004 году их отделяло друг от друга более минуты! Теперь в гонках нет несущественных деталей – необходимо учитывать и анализировать все.
В ходе практики и гонок датчики на мотоциклах собирают множество их характеристик. Данные сбрасываются при заезде в боксы в локальный мобильный центр-данных NetApp. Он хорошо защищен, чтобы выдерживать транспортировку на гонки. Также данные немедленно передаются в штаб-квартиру Ducati Corse.
Всего пятнадцать лет назад данные с одной гонки помещались на один DVD или даже CD. Сейчас за одну гонку команда собирает до 300 Гб. NetApp должна обеспечить их хранение и доступность. Гибридная облачная модель предполагает использование любых удобных и доступных хранилищ и многократное дублирование данных. Для этого задействуются различные ресурсы, в том числе Google Cloud, Microsoft Azure, AWS. Разумеется, по согласованию с клиентом.
С трека – на улицы
Если у вас есть не только смартфон, но и мотоцикл Ducati, то вы просто обязаны скачать приложение Ducati Link. В 2018 году в мире было около 15 тысяч подключенных мотоциклов Ducati, в 2020-м их должно стать в десять раз больше. Приложение подключается к мотоциклу через Bluetooth и получает от него информацию о важнейших параметрах – скорости, углу наклона, ускорению и т.п. Через приложение можно устанавливать настройки самых разных режимов работы. Также приложение позволяет находить новые направления и делиться как деталями пройденных маршрутов, так и впечатлениями с другими мотоциклистами.
Да, все эти компьютерные сервисы работают с механизмами, но главная их задача – помогать людям.
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