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Михаил Галустян и Сергей Жуков

Через дополненную реальность к звездам

В России появилось первое приложение дополненной реальности (AR) с участием звезд шоу-бизнеса

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Компания «Эйс Гейминг» запустила развлекательное приложение AVATunes для смартфонов с технологией дополненной реальности, в котором приняли участие звезды шоу-бизнеса.


Сооснователями проекта стали Михаил Галустян и Александр Ревва, виртуальными героями приложения — Филипп Киркоров, Сергей Жуков, Михаил Галустян, а также герои мультипликационного сериала «Смешарики». Объем инвестиций в проект составил 150 млн руб.

С помощью приложения AVATunes пользователи могут устроить «живое» выступление любимой звезды в любом месте, просто наведя камеру смартфона на ровную поверхность, и создавать собственный контент в соцсетях. Персонажи мультсериала «Смешарики» станут помощниками в учебе для самых юных пользователей приложения.

Персонажи мультсериала "Смешарики" Крош и Нюша

Персонажи мультсериала "Смешарики" Крош и Нюша

Для разработки приложения «Эйс Гейминг» задействовала технологии дополненной реальности (AR) третьего поколения, позволяющие максимально реалистично воспроизводить текстуру тканей и одежды персонажей. Движения артистов, чьи «аватары» появляются в приложении, не отрисовываются, а записываются при помощи специальных датчиков, закрепленных на артистах. Для передачи эмоций и пластики лица «Эйс Гейминг» использует новейшие технологии производства фильмов (такие же, например, использует анимационная студия Disney) и обрабатывает материалы собственными алгоритмами оптимизации.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

«Эйс Гейминг» была создана в 2015 году для реализации проектов в сфере диджитал-энтертейнмента и маркетинга. Известна образовательным онлайн-проектом о Вселенной, микро- и макрокосмосе «Мон Тирэй».

«Мы считаем, что это приложение буквально стирает границу между звездами и поклонниками и позволяет быть ближе к аудитории. С помощью “аватаров” можно записать поздравление с праздником для своих близких, станцевать вместе с артистом и многое другое»,— уверен Михаил Галустян. По прогнозу CEO и сооснователя «Эйс Гейминг» Вячеслава Тимербулатова, ко второму кварталу 2020 года проект получит свыше 500 тыс. активных пользователей, а к концу следующего года — 1 млн пользователей.

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