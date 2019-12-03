Центр венгерского языка и культуры открылся в Нижнем Новгороде

Центр венгерского языка и культуры начал работу в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова.

Его открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Российской Федерации Норберт Конкой.

По словам высокого гостя, между Россией и Венгрией отношения развиваются очень хорошо, а между Венгрией и Нижним Новгородом отлично. Господин посол отметил продолжительную историю сотрудничества с Нижним Новгородом и напомнил, что венгерская культура уже знакома жителям Нижнего Новгорода, поскольку с 2012 года регулярно проводились Дни венгерской культуры. С открытием центра началась новая глава сотрудничества. Тот факт, что в таком престижном университете, каковым является НГЛУ, началось преподавание венгерского языка и культуры, свидетельствует о том, что в будущем появятся возможности дальнейшего развития политических, экономических и иных отношений двух стран.

Президент НГЛУ Борис Жигалев особо отметил особую роль Почетного консула Венгрии в Нижнем Новгороде Элады Нагорной в открытии Центра венгерского языка и культуры и выразил ей огромную благодарность от имени вуза. Он подчеркнул, что Элада Львовна была еще на самых начальных этапах открытия этого центра и участвовала в работе фактически до сегодняшнего дня. Она участвовала и в организации самого центра, и в установлении контактов с официальными лицами. Борис Жигалев также выразил надежду на ее дальнейшую поддержку.

После торжественной церемонии открытия Центра венгерского языка и культуры состоялась встреча вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Российской Федерации Норбертом Конкоем. Сегодня же был подписан договор о сотрудничестве в области культуры и образования между Нижегородским государственным лингвистическим университетом и Культурным, научным и информационным центром при Посольстве Венгрии в Российской Федерации.

Сегодня же в Торгово-промышленной палате Нижегородской области был проведен круглый стол с участием венгерской делегации и представителей нижегородских компаний.