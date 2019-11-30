Армия Сирии отразила атаку террористов в Идлибе

Правительственная армия Сирии отразила атаку террористической группы Джабхат ан-Нусра (запрещена в РФ) на востоке провинции Идлиб, сообщает агентство SANA. Террористы использовали танки и тяжелые транспортные средства во время нападения, часть техники удалось уничтожить.

Бои за Идлиб ведутся в стране с 2011 года. Провинция с одноименны городом расположена недалеко от границы с Турцией и является стратегической. Предполагается, что там боевики получают вооружение.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Ее целью была очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. 17 октября Турция и США договорились о приостановке операции.

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Сочи, на которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии. Они договорились о совместном патрулировании освобожденной курдами территории, а также о возвращении сирийских пограничников на границу с Турцией. Президент Турции, однако, выражал недовольство тем, как США и Россия выполняют свои обязательства.

Подробности — в материале “Ъ” «Президент Турции недоволен союзниками».