Лучшая память

Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского передал Русфонду 10 139 152 руб. Эти средства собраны на благотворительном концерте «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям», который состоялся 21 октября в Московской консерватории. Все деньги направлены на лечение четверых тяжелобольных детей Русфонда.

Дмитрий Хворостовский был давним и очень большим другом Русфонда. 21 октября прошел уже пятый благотворительный концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям». А первый такой концерт, организованный тогдашним уполномоченным по правам ребенка при президенте России Павлом Астаховым и Русфондом, состоялся в октябре 2014 года в Кремлевском дворце. С тех пор концерты Хворостовского стали традицией, которая не прервалась и после смерти маэстро. Вдова Дмитрия Хворостовского Флоренс и друзья певца решили, что продолжение благородного дела, которое начал Дмитрий, будет лучшей данью его памяти. По итогам первых четырех концертов на лечение детей Русфонда было перечислено более 50,9 млн руб. Помощь получили 120 тяжелобольных детей.

В очередном концерте в Московской консерватории приняли участие друзья и единомышленники Дмитрия Хворостовского: звезды оперной сцены первой величины Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Екатерина Губанова и другие. Они исполнили известные оперные арии в сопровождении оркестра Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Дирижировали Константин Орбелян и Павел Клиничев.

— Я думаю, это был лучший концерт за все пять лет,— сказала Русфонду Флоренс Хворостовская.— Большой зал Московской консерватории — это зал, где Дима очень любил выступать, он много там пел, в консерватории проходили записи его выступлений. И на этот раз зал был полон, было так много любви, у меня очень хорошие впечатления.

Все средства, переданные Русфонду Благотворительным фондом имени Дмитрия Хворостовского, направлены на лечение четверых тяжелобольных детей с онкологическими диагнозами. Трехлетняя Фаризат Реджепова из Северной Осетии и 14-летняя Настя Селезнева из Владимирской области теперь смогут пройти протонную терапию. Обе девочки лечатся от злокачественной опухоли мозга. А для девятилетнего Жени Захарова из Москвы и десятилетней Маши Коковиной из Екатеринбурга купят дорогие лекарства, необходимые для лечения миелобластного и лимфобластного лейкозов.

Знаменитый оперный бас Ильдар Абдразаков сказал, что 22 ноября — это день памяти Дмитрия и именно в этот день певец узнал, что Русфонд получил пожертвования от Фонда имени Дмитрия Хворостовского:

— Это начинание родного мне человека, моего близкого друга и артиста, на которого я всегда равнялся. Это значит, что конкретным ребятам — Насте, Фаризат, Маше и Жене — будет оказана адресная помощь. Это и есть смысл, который Дима закладывал в проект «Дмитрий Хворостовский и друзья — детям».

Благотворительный фонд имени Дмитрия Хворостовского будет продолжать организовывать концерты друзей Дмитрия, артистов, кто лично знал великого баритона, и тех, кто разделяет идею объединения ради помощи детям.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда