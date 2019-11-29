Из свежей почты

Арсений Карпушов, 4 года, детский церебральный паралич, требуется лечение. 155 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 44 тыс. руб.

Сын родился в тяжелом состоянии, месяц его выхаживали в больнице. В полгода у Арсения начались судорожные приступы, ему диагностировали эпилепсию и ДЦП. Лекарства не помогали, Арсюша ни на что не реагировал. Реабилитацию нам запретили, чтобы не спровоцировать судороги. Постепенно приступы прекратились, и мы стали заниматься дома, потом начали возить сына в медцентры. Лучший результат дало лечение в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Первый курс оплатили сами, потом помогли благотворители. Лечение нужно продолжать, но денег нет. Екатерина Карпушова, Владимирская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Арсению требуется восстановительное лечение. Необходимо нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, развить моторику и речь».

Нина Барабанова, 16 лет, деформация верхней губы и носа, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 181 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 320 тыс. руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ока» соберут 39 тыс. руб.

Нина родилась с расщелиной губы, нёба, альвеолярного отростка. В год дочке зашили расщелину губы, не совсем удачно — послеоперационный рубец стягивал губу и нос. Пришлось оперировать еще раз. В девять лет Нине наконец-то закрыли расщелину нёба, потом провели пластику носа. Но из-за недоразвития верхней челюсти дочке трудно жевать, челюсти у нее не смыкаются и носовое дыхание затруднено. Сейчас Нине требуется ортодонтическое лечение, но оплатить его мы не в силах. У нас четверо детей, денег едва хватает на жизнь. Помогите! Екатерина Барабанова, Рязанская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке нужны еще две операции для исправления дефектов губы и носа. Но сначала — ортодонтическое лечение несъемными аппаратами».

Аслан Назаров, 2 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 295 656 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 37 тыс. руб.

Аслан родился с переломом ключицы, а через месяц сломал правое бедро. Сына прооперировали. Хирург предположил, что у Аслана нарушено формирование костной ткани, и направил на обследование в московскую клинику. Там у сына выявили несовершенный остеогенез. Требовалось дорогое лечение, несколько курсов оплатили читатели Русфонда, спасибо большое! Врачи говорят, что лечение нужно продолжать, но оплатить его мы не в силах. Пожалуйста, не оставляйте нас, помогите! Нургуль Назарова, Астраханская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «Аслан прошел шесть курсов терапии препаратом памидронат. Переломы прекратились, но, для того чтобы догнать сверстников, мальчику необходимо продолжать лечение и физическую реабилитацию».

Егор Игнатьев, 10 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 157 500 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Жертвователь, пожелавший остаться неназванным, внес 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 35 тыс. руб.

Врожденный порок сердца у сына обнаружили лишь недавно. Егор рос активным, редко болел. А год назад стал слабеть, стоило побегать, задыхался, тяжело переносил даже обычную простуду. Обследование выявило у него врожденный дефект межпредсердной перегородки. Егора освободили от физкультуры, запретили все нагрузки. Недавнее обследование показало, что дефект увеличился и достиг 12 миллиметров. Врачи сказали, что откладывать операцию нельзя, высок риск тяжелых осложнений. Операцию можно провести щадяще, через сосуды. Но она платная и дорогая, собрать необходимую сумму я не в силах. Помогите! Светлана Игнатьева, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику необходимо закрыть дефект межпредсердной перегородки окклюдером. Мы проведем операцию эндоваскулярно, после нее Егор быстро восстановится».

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